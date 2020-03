Šéf štátnych hmotných rezerv vypovedá na NAKA: Vyšetrovateľ ho dusí už niekoľko hodín

Národná kriminálna agentúra (NAKA) si posvieti na šéfa Správy štátnych hmotných rezerv.

Kajetán Kičura vypovedá pred vyšetrovateľom NAKA už niekoľko hodín. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk. Dodali, že výsluch má súvisieť s podozrivým nákupom zdravotníckych pomôcok v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala "ex offo" trestné konanie. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. "Vzhľadom na to, že v súčasnom štádiu sa vykonávajú procesné úkony pre náležité objasnenie skutkového stavu, bližšie informácie o prebiehajúcom konaní nie je možné poskytnúť," poznamenal Slivka.

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár v pondelok požiadal listom predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) SR Miroslava Hliváka o bezodkladné preverenie informácií okolo nákupu zdravotníckeho materiálu Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Generálny prokurátor SR zároveň v liste požiadal predsedu ÚVO, aby mu v čo najkratšom čase oznámil výsledok. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu po kontrole na SŠHR poznamenal, že predseda SŠHR SR Kajetán Kičura nemá dôveru vlády. Na pondelkovom rokovaní vlády by mal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podať návrh na jeho odvolanie. Kičura podľa neho konal nehospodárne, ohrozujúc verejný záujem aj zdravie obyvateľov.

Matovič poukázal na to, že predseda SŠHR SR Kajetán Kičura uzavrel napríklad dve zmluvy dokopy za 35 miliónov eur s firmou, ktorá mala dovtedy obrat 74 000 eur. Skonštatoval, že sa pýtali na spôsob, akým vybrali firmy, ktoré oslovili, keďže predtým napríklad táto firma v podobnej oblasti nepôsobila. Nazdáva sa, že im správa úmyselne zatajila dve zápisnice. Po ich preštudovaní konštatuje, že komisia uchádzača o objednávku neodporučila ako vhodného, napriek tomu Kičura zmluvy podpísal.

Zdôraznil tiež, že SŠHR zabezpečila nákup testov, na ktoré ministerstvo zdravotníctva nedalo objednávku a ktoré nepotrebuje. Matovič predpokladá, že v horizonte týždňa alebo desiatich dní dokážu zabezpečiť nemocnice ochrannými pomôckami.