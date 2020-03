MHD v Trenčíne jazdí počas pandémie zadarmo: Poslanci schválili aj ďalšiu úľavu

V ťažkých časoch spôsobených nástupom celosvetovej pandémie, sa cení každá pomoc, ktorá uľahčí ľuďom život.

Po množstve obmedzení, ktoré majú zabrániť šíreniu nebezpečného ochorenia, zaviedli v najmenšom krajskom meste aj niekoľko „príjemnejších“ opatrení. Trenčania môžu už niekoľko dní jazdiť zadarmo autobusmi a tým to pre nich nekončí. Mestskí radní schválili pre obyvateľov „perly Považia“ aj ďalšie úľavy.

Počet ľudí s potvrdeným koronavírusom v Trenčianskom kraji zo dňa na deň stúpa. Mesto sa preto rozhodlo vyjsť v ústrety svojim obyvateľom. „Aby sme to ľuďom v týchto ťažkých časoch uľahčili, MHD zadarmo už jazdí niekoľko dní. Spravili sme to hlavne pre pracujúcich ľudí, ktorí sa musia dopravovať do práce,“ prezradil trenčiansky primátor Richard Rybníček. Hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová potvrdila jeho slová s tým, že autobusy budú zatiaľ do 29. 3. 2020 premávať každý deň tak, ako keby bol víkend. „Je prísne zakázané cestovať bez prekrytia úst a nosa! Nenastupuje sa prvými dverami a je zakázané sedieť v prvých dvoch radoch za vodičom. Pre menej ľudí v jednom vozidle sa z preventívnych dôvodov zároveň upravil grafikon liniek do priemyselného parku - posilnili sa spoje pre pracovníkov v priemyselnej zóne. Všetky autobusy MHD boli opäť vydezinfikované,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.

V Trenčíne je od utorka (24. 3.) až do odvolania zrušené platené parkovanie. Rozhodli o tom v pondelok na svojom mimoriadnom zasadnutí poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva."Prerušujeme platenie regulácie parkovania na celom území mesta Trenčín a zároveň odkladáme zavedenie plateného parkovania na sídlisku Juh a na Sihoti III a IV," priblížil primátor Rybníček s tým, že parkovanie v meste je napriek tomu, že je bezplatné, povolené iba na vyhradených parkovacích miestach.

Pre ľudí, ktorí chcú ponúknuť svoju pomoc zriadilo mesto Banku dobrovoľníkov. „Ak sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní sa pridať, je potrebné, aby vypísali dotazník, ktorí nájdu na webstránke mesta. Keď bude ich ponuka na pomoc aktuálna, zavoláme im,“ pokračovala hovorkyňa mesta a dodala, že v Trenčíne žije vo vekovej kategórii nad 65 rokov, ktorá je najviac ohrozená, 11 401 ľudí.