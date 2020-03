Sme na tom najhoršie zo všetkých krajín: Na Slovensku sa cíti docenených len 5% učiteľov

Menej ako 5 percent opýtaných slovenských učiteľov a zhruba 2 percentá riaditeľov sa cíti byť spoločnosťou ocenenými.

Slovensko má tento podiel najmenší zo všetkých krajín. V rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) označilo túto možnosť v priemere 26 percent učiteľov a 37 percent riaditeľov. Vyplýva to z druhej časti medzinárodnej správy TALIS 2018 (Teaching and Learning International Study) zameranú na učiteľov, ktorú OECD zverejnila v pondelok. Do štúdie sa zapojilo celkovo 260-tisíc učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta.

Na Slovensku sa zapojilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií a 180 riaditeľov škôl. V porovnaní s rokom 2013 významne viac učiteľov označilo možnosť, že výhody profesie prevažujú nad jej nevýhodami. Spokojnejší so svojím povolaním sú učitelia na vidieku oproti učiteľom v meste. Bez ohľadu na platové ohodnotenie je na Slovensku spokojných s podmienkami svojej pracovnej zmluvy viac ako 80 percent učiteľov a vyše 73 percent riaditeľov.

V priemere krajín OECD iba 26 percent učiteľov a 37 percent riaditeľov zapojených v štúdii vyjadrilo súhlas, že povolanie učiteľa je spoločnosťou oceňované. „V Slovenskej republike je tento podiel najmenší zo všetkých krajín OECD a spoločnosťou sa cíti byť ocenenými len 4,5 percenta učiteľov a 2,1 percenta riaditeľov,“ približuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý robil na Slovensku tento prieskum. Dodáva, že v porovnaní s predchádzajúcim cyklom TALIS 2013 nenastal u slovenských učiteľov a ani riaditeľov významný rozdiel v ich vnímaní, akým je v spoločnosti ich povolanie oceňované.

Pozitívnu zmenu zaznamenali v spokojnosti učiteľov so svojím povolaním. Poukázali na to, že počet učiteľov, ktorí súhlasili, že výhody ich profesie jednoznačne prevažujú nad nevýhodami stúpol o 8,8 percentuálnych bodov. Zvýšil sa aj počet učiteľov, ktorí by si znova rozhodli pre učiteľstvo o 4,9 percentuálnych bodov. Taktiež menej pedagógov označilo výrok „ľutujem, že som sa rozhodol/-a stať učiteľom/-kou“. Analytici priblížili, že spokojnejší so svojím povolaním sú učitelia na vidieku oproti učiteľom v meste. „O 6,5 percentuálneho bodu viac slovenských učiteľov pracujúcich v mestách ako na vidieku uvažuje nad tým, či by nebolo lepšie vybrať si iné povolanie,“ uviedli.

V priemere krajín OECD 39,4 percenta učiteľov a 46,5 percenta riaditeľov súhlasí alebo rozhodne súhlasí s tvrdením, že sú spokojní s platovým ohodnotením, ktoré dostávajú za svoju prácu v čase realizácie štúdie v roku 2018. Naopak, na Slovensku je s platovým ohodnotením bolo spokojných takmer 18 percent učiteľov a 22,6 percenta riaditeľov škôl. Viac boli s platom spokojní riaditelia neštátnych škôl (23,3 percenta) v porovnaní s tými, ktorí pôsobia v štátnych školách. O 10,4 percentuálnych bodov je viac spokojných učiteľov pôsobiacich na vidieku (do 3 000 obyvateľov) v porovnaní s učiteľmi pôsobiacimi v mestách (nad 100-tisíc obyvateľov). Bez ohľadu na platové ohodnotenie je na Slovensku spokojných s podmienkami svojej pracovnej zmluvy 80,4 percenta učiteľov a 73,2 percenta riaditeľov. Čo je nad priemerom OECD, kde je spokojných 65,6 percenta učiteľov a 66,4 percenta riaditeľov.

Približne 68,8 percenta riaditeľov škôl v priemere krajín OECD a 85,3 percenta riaditeľov v SR tvrdí, že medzi ich hlavné príčiny stresu patrí priveľké množstvo administratívnej práce, udržiavanie súladu s meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľov. Pod ich stres sa podpisuje aj zodpovednosť za výsledky žiakov, reagovanie na obavy rodiča alebo opatrovníka a udržiavanie disciplíny v triede. V priemere krajín OECD 65,5 percent riaditeľov zapojených v štúdii TALIS uviedlo, že pracuje na plný pracovný úväzok bez povinnosti vyučovania žiakov, na Slovensku takmer 4 percent riaditeľov. Spomedzi krajín OECD iba v Českej republike, Slovensku a Izraeli uviedlo viac než 90 percent riaditeľov, že pracujú na plný pracovný úväzok s povinnosťou vyučovania žiakov.

Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie, prvý cyklus sa uskutočnil v roku 2008, druhý cyklus v roku 2013 a v poradí tretí v roku 2018. Dňa 19. júna 2019 bola zverejnená 1. časť zistení štúdie OECD TALIS 2018 na Slovensku. Štúdiu na Slovensku robil NÚCEM v období od 30. apríla do 11. mája 2018. Spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov prostredníctvom internetu vybranými učiteľmi.