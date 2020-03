Zatiaľ stopka: Vysnívanú halu na Donovaloch odkladajú

V obľúbenom lyžiarskom stredisku na Donovaloch má vyrásť multifunkčná hala, kde by sa dalo lyžovať, ale aj korčuľovať, či športovať počas celého roku. Výstavba haly sa však odďaľuje.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici totiž podala na základe podnetu protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Donovaly.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

„Prokurátorka Okresnej prokuratúry Banská Bystrica podala na základe podnetu protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Donovaly, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly podľa zmien a doplnkov číslo 14,“ uviedol Ivan Vozár, hovorca Okresnej prokuratúry Banská Bystrica. Prokurátorka to odôvodňuje tým, že táto zmena územného plánu obce Donovaly nie je v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly podľa nej nedodržali zákonný postup pri vyhlásení všeobecného záväznému nariadeniu.

Obec Donovaly však deklaruje, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom župy, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako rukojemník však zostáva aj spoločnosť, ktorá plánuje halu postaviť. „Nám neostáva teraz nič iné iba čakať. My sme teraz rukojemníkom medzi úradmi, ktoré si navzájom odporujú,“ uviedol Igor Obšajsník, projektový manažér spoločnosti Donovalley, ktorá chce lyžiarsku halu postaviť.

Hala aj pre náročných

-Tri hlavné zjazdovky pre lyžiarov a snowboardistov.

-Zjazdovka pre školu lyžovania a najmenších.

-Umelý sneh bude z dažďovej vody.

-Sedačková lanovka a klasické vleky.

-Dĺžky zjazdoviek by mali byť od 50 do 400 metrov, celková šírka od 50 do 100 metrov a naraz ba sa mohlo lyžovať asi 400 ľudí.

-Nová hala bude mať rozlohu cca 5 hektárov.

-V projekte je aj krytá ľadová plocha, priestory na plávanie a wellness, ubytovacie kapacity, kongresové priestory, reštaurácie, požičovne športového náradia, parkovací dom a vyhliadková reštaurácia.

-Sklon svahov od 14% až 27%, pre najmenšie deti bude mať svah iba 7% sklon.

-Predpokladaná investícia na celý projekt je asi 60 miliónov eur.

-Po plánovanom začatí stavebných prác v roku 2021 by mohla byť hala otvorená v roku 2023.

-Práca pre cca 150 ľudí.

-Ročná návštevnosť cca 200 tisíc ľudí.