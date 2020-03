Trhy sú dole: Príležitosť na vysoké zisky?

Uvažovali ste nad investíciou do kryptomien? Ak sa ešte rozhodujete, tak máme pre vás veľmi dôležitú správu: teraz môže byť ten správny čas. Pretože práve teraz sú ceny veľmi výhodné. Ak sa rozhodnete nakúpiť kryptomeny dnes, budúcnosť vás môže príjemne prekvapiť výraznými výnosmi.

Pandémia COVID-19 je najsledovanejšou témou týchto dní. Správy o koronavíruse čoraz častejšie sprevádzajú aj obavy z hospodárskej krízy. Každodenne prichádzajú informácie o poklesoch všetkých finančných trhov, či už sú to akcie, zlato alebo kryptomeny. Táto situácia však prináša aj príležitosť na investovanie s vysokým budúcim zhodnotením. Zhodnotenie na trhoch kryptomien po poslednom poklese môže byť až v stovkách percent.

Zodpovedne zvážte riziká

Odborník na investície do kryptomien Juraj Forgács, zakladateľ a riaditeľ úspešnej spoločnosti Fumbi, však varuje. Ľuďom, ktorí plánujú využiť súčasnú situáciu na investovanie, odporúča, aby najskôr čo najzodpovednejšie zvážili všetky riziká. „Samozrejme, prvoradé je vlastné zdravie a zdravie svojich blízkych. Zároveň treba dbať na svoje hmotné zabezpečenie, nakoľko koronavírus spomalil ekonomiku, čo môže priniesť problémy v podobe poklesu príjmov.“

Základom bezpečnosti investície je rezerva

Podľa Juraja Forgácsa by preto budúci investori nemali hazardovať so svojím majetkom. Odporúča, aby si časť momentálne voľných prostriedkov nechali ako dostupnú rezervu. Investovať by mali len takú sumu, ktorá im z dlhodobého pohľadu nebude chýbať.

Rezerva, ktorá pomôže ľuďom preklenúť prípadný výpadok príjmov, zároveň predstavuje základný prvok bezpečnosti investície. Pretože keď si časť peňazí odložíte bokom, v prípade nutnosti siahnete práve na túto rezervu. A peniaze investované do kryptomien tak budú môcť nerušene a bezpečne pracovať ďalej a zhodnocovať sa.

Nešpekulujte, investujte dlhodobo

Za ďalší z prvkov bezpečnosti investície možno považovať dlhodobé držanie. Dlhší čas investovania prináša nielen väčšiu mieru zhodnotenia, ale aj väčšiu istotu, že sa tak stane. Naopak, kalkulovanie s rýchlym ziskom je veľmi riskantné.

„Aj keď súčasnú situáciu hodnotíme ako výhodný čas na investovanie do kryptomien, tak rozhodne neodporúčam investovanie na krátku dobu alebo so špekuláciou typu dnes lacno kúpim, zajtra draho predám. Pre dosiahnutie výraznejšieho zhodnotenia odporúčam dlhodobé držanie,“ hovorí Juraj Forgács.

Ako jednoducho investovať do kryptomien?

Odpoveď je ľahká: prostredníctvom slovenskej spoločnosti Fumbi. Tá vyvinula Fumbi Algoritmus, ktorý sa stará o bezpečnosť vašej investície. Tento jedinečný algoritmus sleduje pohyby celého trhu kryptomien. Dynamicky a pravidelne prepočítava hodnoty jednotlivých mien a na základe vývoja celého trhu vytvára vaše portfólio. Toto portfólio aktuálne tvorí 25 TOP kryptomien, do nákupu ktorých algoritmus rozkladá celú vašu investíciu, čím znižuje jej riziko.

Ako investorom vo Fumbi vám tak odpadajú starosti s náramne ťažkým rozhodovaním, do akej meny budete investovať. Lebo trh kryptomien zahŕňa nielen najznámejšiu digitálnu menu Bitcoin, ale aj vyše päťtisíc ďalších kryptomien.

Bezpečnosť s certifikátom

Fumbi.network vás odbremení aj od ďalších starostí, napríklad akou formou budete mať svoje digitálne peniaze uložené. Spoločnosť Fumbi na ukladanie kľúčov od kryptomien, ktoré nakúpila, využíva offline papierové peňaženky (tzv. paper wallet). Znamená to, že dôležité informácie ku kryptomenám, ktoré ste ako investori nakúpili, nie sú uložené vo virtuálnom prostredí, a tak vystavené možnostiam priamych útokov počítačových hekerov, ale sú fyzicky vytlačené na papieri.

Bezpečné uloženie investícií vo Fumbi potvrdil aj nezávislý audit kryptomenových peňaženiek. Realizovala ho spoločnosť SGS Slovensko, súčasť svetovej skupiny SGS (Sociéte Générele de Surveillance), ktorá je rešpektovaná a celosvetovo najväčšia organizácia v oblasti kontroly, overovania a skúšobníctva.

Jednorazovo aj pravidelne: stačí 50 eur

Vo Fumbi môžete investovať jednorazovo aj pravidelne. Vôbec nepotrebujete obrovský kapitál. Investovať sa dá už s vkladom od 50 eur. Ak máte záujem o kryptomeny, investujte ešte dnes.