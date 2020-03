Tehotná sexi novinárka zostala v šoku: Koronavírusom ju nakazil jej priateľ!

Je v šoku! Futbalista Juventusu Daniele Rugani (25) sa stal prvým hráčom najvyššej talianskej súťaže, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus.

Stiahol sa do karantény, no stalo sa to, čo vôbec nechcel. Pozitívny test má totiž aj jeho tehotná priateľka Michela Perscico (27).

Odvtedy žijú v obrovskej neistote. Najmä sexi športová novinárka zažíva vraj bezsenné noci. „Som vo štvrtom mesiaci a vôbec sa mi o tom nechce hovoriť. Len sa modlím, aby vírus nepoznačil naše bábätko. Lekári ma ubezpečujú, že sa nič nestane, ale určite by nechcel byť nikto v našej situácii. S Danielem sme sa na rodičovstvo starostlivo pripravovali a teraz toto! Nebyť toho bola by som najšťastnejšia žena na svete,“ povzdychla si krásna plavovláska v rozhovore pre magazín Chi.

Taliansky futbalový reprezentant a nádherná moderátorka tvoria pár od októbra 2019.