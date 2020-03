Nový minister vnútra o situácii okolo koronavírusu: Vyhlásia núdzový stav?

Výmena informácií medzi rezortami i ďalšími kompetentnými orgánmi, ktoré ako aktéri vstupujú do riešenia situácie so šírením nového koronavírusu, nie je taká, aká by mala byť.

Pred rokovaním ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). "Musíme to zlepšiť," zdôraznil, pričom v náznakoch spomenul zriadenie určitého centra, ktoré by okamžite vyhodnocovalo a poskytovalo informácie jednotlivým rezortom i ústrednému krízovému štábu. Pellegrini odmieta kritiku Matoviča: Podľa neho sa začalo konať už v januári Mikulec uviedol, že o núdzovom stave na celú krajinu sa zatiaľ neuvažuje. Ďalšie reštriktívne opatrenia, ako napríklad povinnosť nosiť rúška pri pohybe vonku, je jednou z možností, o ktorých musí ale rozhodnúť ústredný krízový štáb a následne vláda. "Momentálne majú prioritu veci súvisiace s novým koronavírusom," uviedol šéf rezortu vnútra v súvislosti s otázkami, ktoré sa týkali možných personálnych zmien vo vedení polície.