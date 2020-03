Barbara (35) sa zo stredného Slovenska presťahovala do Anglicka. Spolu s manželom Alexom (32) sa nakazili koronavírusom a ako jedna z mála je ochotná to nielen priznať, ale aj podrobne hovoriť o tom, ako ťažké obdobie prekonala. Toto sú jej odporúčania ľuďom, ktorí to ešte len majú pred sebou. Dá sa na ochorenie Covidom-19 vôbec pripraviť?