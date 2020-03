Hviezdny futbalista Rooney má v tom jasno: Titul patrí Liverpoolu!

Bývalý kapitán Manchestru United Wayne Rooney (34) sa vyjdril, že by bolo nespravodlivé, keby sa Liverpoolu neudelil titul.

Futbalová legenda je presvedčená, že titul si zaslúžia hráči Liverpoolu. V súčasnom období pandémie koronavírusu je anglická liga pozastavená najmenej do 30. apríla. The Reds boli v čase zastavenia ligy len dve víťazstvá od získania titulu.

Ako uvádza web Daily Mail, Rooney pre denník The Times povedal: "Svet čelí niečomu vážnemu a my vo futbale by sme nemali byť odlišný od zvyšku sveta. Táto kríza je oveľa väčšia ako nejaká hra. Čo sa týka Liverpoolu - bol fantastický. Odviedli veľa práce. Zaslúžia si ten titul. Viete si predstaviť, že čakáte 30 rokov a potom by to skončilo takto?" rozhovoril sa bývalý kapitán United.

Zároveň dodal, že sezóna by mala byť dokončená, no neprakvapilo by ho, keby sa dohrávala do konca roka 2020. Podľa neho by sa však liga nemala hrať za zatvorenými dvermi. "Ak hráte za zatvorenými dvermi, stále spájate pomerne veľkú skupinu ľudí - sanitky, lekárov, záchranárov - všetko toto je povinné. Dokonca aj polícia. Tak načo ich všetkých priviesť na futbalový zápas, keď sú potrební inde? Ja by som nebol spokojný s tým, že hrám futbal, keď ľudia zomierajú na koronavírus a my pracovníkov, ktorí by mali byť s nimi, odvádzame z prednej línie," dodal rozhodne Rooney.