Pretekárske tímy vyrážajú do boja s koronavírusom: Ventilátory z dielne F1!

Seriál Formuly 1 vyškrtol zo svojho kalendára už niekoľko pretekov, ale pracovníci jednotlivých tímov nechcú stáť mimo. Rozhodli sa vyraziť do boja proti koronavírusu.

Uvedomili si, aké potrebné sú ventilátory, ktoré sú v súčasnej situácii v každej krajine nedostatkovým artiklom. Práve výrobe týchto prístrojov sa rozhodli v niektorých tímoch F1 venovať. „Komunita F1 sa zapojila do diskusie o tejto otázke so všetkými relevantnými stranami a včas poskytneme ďalšie podrobnosti,“ zverejnila Formula One Group stanovisko, ktoré citovala aj BBC.

Väčšina tímov F1 pracuje na tom, aby využili svoje technické vybavenie na zvýšenie výroby. Majú divízie aplikovaných technológií, ktoré by mohli priamo prispieť k zlepšeniu výrobnej kapacity ventilátorov. Ponuku iniciovali prostredníctvom Formula One Group tímy McLaren, Red Bull, Williams, Mercedes a Ferrari. Všetko je zatiaľ v štádiu plánovania, ale postupuje to veľmi rýchlo a všetci dúfajú, že rovnako rýchle budú aj konkrétne výsledky.