Politológ Baboš o Matovičovej koalícii: Spojenie s Kollárom bolo pragmatické riešenie

Ústavná väčšina v koalícii pre lídra OĽaNO Igora Matoviča bola dôležitá aj preto, aby vedel presadiť "veľké zmeny", ktoré ľuďom sľuboval. Podľa politológa Pavla Baboša zvolil pragmatické riešenie aj pri vstupe do koalície s Borisom Kollárom (Sme rodina).

Zaviazanie sa koaličných poslancov podpisom koaličnej dohody je podľa Baboša symbolické, myslí si však, že vláda má šancu vydržať celé funkčné obdobie.

"Treba si počkať na znenie koaličnej dohody, ako budú upravené rôzne veci, ktoré sa týkajú fungovania vo vnútri koalície, za akých okolností sa môže alebo nemôže hlasovať s opozíciou," povedal pre TASR Baboš. To, že ju majú podpísať aj koaliční poslanci, vníma ako snahu dopredu si ich zaviazať k podpore na celé štyri roky. Poukázal aj na to, že koalícia si môže dovoliť stratiť 19 poslancov.

Pri tvorbe koalície s ústavnou väčšinou podľa Baboša Matovič veľmi na výber nemal. Pripustil, že spojenie protikorupčného bojovníka s osobou, ktorá je spájaná s mafiánmi, môže byť nešťastné, no šlo podľa neho o pragmatické riešenie. "Ak sa chce Matovič po štyroch rokoch postaviť pred ľudí a povedať, že to primárne s čím pred štyrmi rokmi prišiel aj splnil, ústavnú väčšinu potrebuje. Tým pádom si myslím, že zvolil pragmatické riešenie, že išiel do koalície aj s Kollárom so všetkými rizikami, ktoré to má," povedal.

Skonštatoval, že kľúčové na zmenu v justícii a boji s korupciou, ktoré premiér sľubuje, sú ministerstvá vnútra a spravodlivosti. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa podľa neho dá vnímať ako odborníčka a má skúsenosti zvnútra rezortu. Myslí si, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) má rovnako skúsenosti s riadením. "Pre mňa je otázne, čo bude so zvyšnými vecami, ktoré má ministerstvo vnútra na starosti, najmä štátna správa a jednotlivé úrady, kde je agenda omnoho širšia než len polícia," uviedol.

Baboš si myslí, že na presadenie riešení v akomkoľvek sektore má lepšiu štartovaciu pozíciu politik a nie človek z odbornej praxe. Poukázal na potrebu vedieť veci presadiť vo vláde a parlamente, na čo treba byť politicky silný.