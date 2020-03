Futbal sa nehrá, ale prestupy sa chystajú: Neymar späť do Barcelony!

Malo to byť ešte riadne dlho utajené, ale nepodarilo sa. Svet sa najskôr dozvedel, že Barcelona ponúka Francúza Griezmanna (29) na prestupový trh, no a potom sa objavila správa, že do katalánskeho veľklokube sa vrátil Brazílčan Neymar (28).

O odchode Antoina Griezmanna len necelý rok po jeho príchode z Atletica Madrid v nedeľu informoval web Diario Sport s tým, že Katalánci budú za služby 29-ročného francúzskeho útočníka požadovať aspoň 100 miliónov eur, pričom ho kupovali za 120 miliónov. Podľa sport.es sa už ohlásili aj prví záujemcovia: Paris SG, Manchester United či londýnske kluby Chelsea a Arsenal. Krátko na to sa objavila správa o návrate strateného syna – Neymara. Ten istý web tvrdí, že obe strany už spolu rokovali a predbežne sa dohodli. Neymar sa údajne zaviazal, že vyvinie taký tlak na vedenia svojho súčasného zamestnávateľa Paris SG, že ten ho nakoniec uvoľní. „Neymar chce Barcu, Barce chce Neymara,“ napísal web, ktorý pripustil, že o všetkom rozhodne nakoniec až športová arbitráž. Káder Barcelony čakajú veľké zmeny: Na predaj má byť hviezdny útočník Šéf Barcelony Josep Maria Bartomeu už nadviazal kontakt s belgickým právnikom Wouterom Lambrechtom, ktorý je špecialistom na prestupy.

Ako je známe, Neymar opustil Barcelonu v lete 2017 za rekordných 222 miliónov eur. V tíme francúzskeho majstra sa však nikdy necítil dobre. Tak dobre ako v Barcelone.