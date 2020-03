V Trenčianskej Teplej sa napriek zákazu konala omša: Prečo farár ohrozuje svoje ovečky?

Prišli napriek neviditeľnému zabijakovi. Hoci slúženie omší pre verejnosť je zákazané, asi 20 veriacich prišlo do Božieho stánku v Trenčianskej Teplej (okr. Trenčín) aj túto nedeľu.

Na tradičnú omšu sa vybrali pred 8. hodinou jednotlivo, ale aj v skupinkách. Na miestneho farára si preto posvietili aj policajti. Nestalo sa totiž prvýkrát, že Ján Vallo slúžil omše pre väčšiu skupinu veriacich. Po skončení omše dokonca mužom zákona tvrdil, že vstupy do kostola boli zavreté a odvolával sa na ústavu. Otvoriť galériu Do miestneho kostola prichádzali veriaci takmer „na tajňáša“. Zdroj: Marián Michalko

Omšu pre verejnosť Ján Vallo slúžil aj 11. marca, keď do kostola prišlo dokonca niekoľko desiatok veriacich. Na spurného farára z Trenčianskej Teplej si tentoraz posvietili policajti. Ten svojím vyjadrením šokoval aj ostrieľaných mužov zákona. „Bolo zavreté,“ tvrdil po skončení omše napriek tomu, že do kostola pred ôsmou hodinou ráno dorazilo takmer 20 veriacich. Zásah polície v Trenčianskej Teplej: Nedeľná omša aj napriek zákazu

„Bočný vchod bol zavretý, aj hlavný. Prečítajte si 24 článok ústavy,“ odvrkol nahnevane Ján Vallo policajtom. Ďalej sa odmietol vyjadriť. Podľa trenčianskej policajnej hovorkyne Danky Adamikovej policajti preverovali oznámenie o konaní súkromnej svätej omše v kostole v Trenčianskej Teplej. „Na mieste zistili, že bol porušený zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia v súvislosti s výskytom koronavírusu. Predstaviteľ cirkvi bol opätovne upozornený na protiprávne konanie. Vec bude, tak ako v prvom prípade, postúpená na Regionálny útvar verejného zdravotníctva v Trenčíne,“ povedala Adamiková. Zahmlievať sa pokúsili aj samotní veriaci, ktorí z kostola potajomky odchádzali.

„Sám som tam bol iba s farárom,“ povedal jeden z nich. Po upozornení, že sme videli vchádzať viacerých ľudí, však zmenil rétoriku. „Pár ľudí tam bolo, ale som ich nerátal,“ dodal s tým, že strach nemá a život sa teraz nemôže len tak zastaviť. „Choďte sa pozrieť, koľko ľudí chodí nakupovať. Nehovorím, poslušnosť by mala byť, všade sú zloduchovia, aj medzi nami. Hovorím ľuďom, že kňazovi robíte zle, po ňom idú, nerobme to, ale povedzte somárovi o sobote, keď v piatok zdochne,“ dodal veriaci z Trenčianskej Teplej.

Veriaci musia rešpektovať zákaz

Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva

- Kňazi môžu slúžiť súkromné sväté omše, na ktoré však verejnosť nie je kňazmi pozývaná. Veriaci v Nitrianskej diecéze preto boli vyzvaní, aby rešpektovali príkazy zo strany štátu, ako aj súkromný charakter svätých omší. Miestnych veriacich budeme opätovne vyzývať, aby to rešpektovali, inak vystavujú miestneho kňaza sankciám, za ktoré bude musieť znášať zodpovednosť jedine on, ak by napriek všetkým upozorneniam veriaci opakovane porušovali to, čo je v záujme ochrany pred šírením koronavírusovej infekcie stanovené.