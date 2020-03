Zbohom oslavy, dovolenky či šport: Aké plány Slovákom prekazil koronavírus?

Koronavírus je už niekoľko týždňov témou číslo jeden po celom svete.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Obavy zo šírenia tejto smrtiacej nákazy sa dotkli aj našich plánov. Namiesto návštevy koncertu, hokeja či dovolenky musíme sedieť doma. Ešte pred mesiacom by si nikto netrúfol predpovedať, že budeme musieť nosiť rúška, neustále dezinfikovať všetko, čoho sa dotkneme a naše príbytky opúšťať len v nevyhnutných prípadoch. Dnes je to realita. Nový Čas zisťoval, čoho všetkého sa museli Slováci vzdať pre ochorenie COVID-19?

Zatvorená prevádzka - Ján (37), Banská Bystrica Otvoriť galériu Ján Zdroj: mf

- Začiatkom mesiaca som prevzal prevádzky v Banskej Bystrici a o desať dní som ju musel pre nový koronavírus zatvoriť. Vrazil som do toho všetky moje našetrené peniaze. Prevádzka je zatvorená, ale nájom platiť musím. Neviem, ako to bude ďalej, ale toto je likvidačné.

Nedokončená prerábka bytu - Karol ( 41), Nové Zámky Otvoriť galériu Karol Zdroj: mim

- Pre koronavírus sa neviem dostať domov na Slovensko z Nemecka, kde pracujem ako elektrikár. Doma si prerábam byt a teraz ani neviem čo s tým, ako sa pohnem ďalej a hlavne kedy. Sme tu a nevieme, čo bude ďalej.

Zrušené stretnutie - Matej (29), Prešov Otvoriť galériu Matej Zdroj: sk

- Koronavírus a opatrenia proti jeho šíreniu mi pokazili môj plán na najbližšie voľné dni. Mali sme totiž mať stretnutie s najbližšou rodinou a najlepšími kamarátmi. Kvôli obmedzeniam, no hlavne zdraviu ostatných, ale aj mňa samého, budeme nielen tento víkend tráviť všetci doma osobitne.

Fungujeme normálne - Richard (42), Bratislava Otvoriť galériu Richard Zdroj: kil

- Mne to život nezmenilo okrem opatrení, ktoré zaviedla vláda. S manželkou máme home office a fungujeme normálne. Deti sú s nami doma. Pomáhajú s upratovaním a vecami okolo domu. Väčšinou dovolenkujeme na Slovensku. Kam pôjdeme, sa rozhodujeme vždy na poslednú chvíľu, takže plány nám to neskrížilo. Keď sa situácia utrasie, pôjdeme pravdepodobne tam, kde sme ešte neboli - Vysoké Tatry či Slovenský raj.

Dovolenka v Turecku - Peter (57), Bratislava Otvoriť galériu Peter Zdroj: mim

- My sme už tento rok na dovolenke boli. Ďalšiu máme rezervovanú do Turecka, ale až na september, tak som zvedavý či vôbec niekam pocestujeme. Dúfam, že nám to nezmení tieto plány, ktoré máme.

Cestovanie do zahraničia - Alena (50), Pezinok Otvoriť galériu Alena Zdroj: mf

- Súčasný stav nám podstatne skomplikoval letné plány. My sme sa chystali po dlhých asi 16 rokoch na dovolenku. Zvažovali sme Turecko alebo niečo podobné, ale bohužiaľ, ten strach je prirodzený a nemá význam riskovať kvôli chvíľke pôžitku. Našťastie sme ešte nemali dovolenku úplne vybavenú a zaplatenú. Brat ale s celou rodinou áno. Veľmi sa tešili, ale tiež to teda museli zrušiť kvôli svojej ochrane. Majú malé dieťa, tak ostanú doma.

Športové aktivity - Branislav (33), Trenčín Otvoriť galériu Branislav Zdroj: mb

- Som učiteľ telesnej výchovy a mám veľmi blízko k športu. Aj napriek tomu, že sú školy zatvorené a sme doma, pre koronavírus sa nemôžem len tak zobrať a ísť sa lyžovať, bežkovať a vychutnať si zimné radovánky v našich veľhorách. Budem zodpovedne sedieť doma.