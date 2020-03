Rodičia, zbystrite: Kedy nemusíte platiť za škôlku

Chodia vaše deti do škôlky alebo do školy? K dôsledkom koronavírusu na náš život patrí aj zavretie materských a základných škôl.

Vyzerá to tak, že tieto zariadenia nebudú otvorené ešte niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, a rodičia zvyknutí platiť za škôlku či školský klub, nevedia, čo robiť. Majú platiť ďalej, alebo čakať, či im peniaze za marec vrátia? Kto môže o tom rozhodnúť? 7 užitočných rád: Ako zvládnuť prácu z domu?

Neexistuje žiaden predpis, ktorý by to riešil celoplošne. Či ide o škôlku, školský klub detí, alebo centrum voľného času, je to len a len na zriaďovateľoch - najmä na mestách a obciach. „Uvedená problematika spadá do kompetencie zriaďovateľov, ktorí v prípade, ak pristúpia k takémuto kroku, budú komunikovať s riaditeľmi materských škôl o ďalšom postupe. Nie je v kompetencii ministerstva školstva vydať plošne takéto opatrenie o odpustení poplatku,“ odpísal komunikačný odbor ministerstva.

V prípade materských škôl školský zákon naznačuje, čo s tým. Keď bola prerušená prevádzka škôlky zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, príspevok rodiča na čiastočnú úhradu sa „na základe rozhodnutia zriaďovateľa“ neuhrádza. „Ak by bola prevádzka materskej školy prerušená aj nasledujúci mesiac, zriaďovateľ by nemal žiadať úhradu daného príspevku,“ dodáva právnik Róbert Bános.

Materské školy

- vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu

- výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v škôlke zriadenej obcou určí zriaďovateľ (obec) všeobecne záväzným nariadením

- príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa mesiaca

- riaditeľ môže v určitých prípadoch rozhodnúť aj o tom, že príspevok sa neuhrádza:

- keď dieťa má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

- keď prerušená prevádzka materskej školy bola zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi - v týchto prípadoch rodič uhrádza pomernú časť príspevku

Školské kluby detí

- aj činnosť v školskom klube detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu

- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu určí riaditeľ školy

- príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa nasledujúceho mesiaca

- obec, ktorá je zriaďovateľom klubu, určí výšku príspevku všeobecne záväzným nariadením

Fitnescentrá, športové kluby

- pravidelná návšteva fitnescentra či športového klubu sa v zásade zakladá na určitom zmluvnom vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom

- okrem zmluvy sa môžu riadiť aj rôznymi všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa

- zákon vo všeobecnosti neupravuje nárok na vrátenie vstupného/členského či inej platby

- ak to neupravuje ani zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom, použije sa všeobecná právna úprava obsiahnutá v osobitných predpisoch, najmä v Občianskom zákonníku (všeobecné ustanovenia o zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie)

Komunikujte s riaditeľom

Róbert Bános, advokát

- Ak by bola prevádzka materskej školy prerušená aj nasledujúci mesiac, zriaďovateľ by nemal žiadať úhradu daného príspevku. Pokiaľ by rodič už príspevok uhradil, odporúčal by som písomne požiadať riaditeľa zariadenia o vrátenie už zaplateného príspevku, prípadne o jeho započítanie na ďalší mesiac.

Zasiahla vyššia moc

Róbert Bános, advokát

- Každý by si mal dôkladne preštudovať obchodné podmienky prevádzkovateľa, pretože platby, vrátenie platieb, reklamácie, náhrada škody a ďalšie právne inštitúty môžu byť špeciálne upravené práve v nich. Väčšinou sa v týchto ustanoveniach nachádzajú aj práva a povinnosti zmluvných strán v prípade tzv. vyššej moci, za ktorú sa považujú okolnosti, ktoré nastali mimo vôle zmluvných strán.

Za takúto okolnosť by sa podľa môjho názoru mohla považovať aj mimoriadna situácia - pandémia spôsobená vírusom COVID-19. Pokiaľ by zmluvné strany boli dohodnuté na mesačných platbách, odporúčam obrátiť sa na prevádzkovateľa o pozastavenie platieb, o vrátenie nespotrebovaného poplatku, prípadne o jeho započítanie v ďalších mesiacoch.