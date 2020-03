Bilancia prvých dní Matoviča v úrade: Zabúda a na stretnutia chodí neskoro

Zaspal, meškal a nechal svojich partnerov čakať na podpis koaličnej zmluvy.

To bol prvý deň v úrade nového premiéra Igora Matoviča, ktorý nezostal dlžný nič svojej povesti a stále neprestáva svojím správaním prekvapovať verejnosť. Momentálne najmocnejší muž v štáte má v poslednom období s dochvíľnosťou veľké problémy. Pred pár dňami dokonca zabudol, že má prísť na diskusiu do televízie.

Ešte pred svojím vymenovaním za premiéra vyrobil Igor Matovič v sobotu poriadne faux pas. Na podpis koaličnej zmluvy so zástupcami ďalších troch vládnych strán prišiel s meškaním. Jeho ministri Veronika Remišová, Richard Sulík a šéf parlamentu Boris Kollár na neho museli čakať zhruba pol hodiny. Presunúť sa kvôli tomu musel aj oficiálny akt podpisu koaličnej zmluvy, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Bratislavského hradu. Nový predseda vlády si však z toho ťažkú hlavu nerobil a neskorý príchod odôvodnil únavou a potrebou dožičiť si poriadneho šlofíka.

„Prepáčte trošku aj meškanie na úvod, beriem to na seba. Povedal som si, že po tých štyroch mesiacoch od začiatku kampane by sa jeden deň patrilo trošku dlhšie si pospať a trošku dlhšie som pospal. Takže to bolo spôsobené kvôli mne,“ vysvetlil trapas novinárom Matovič, ktorý potom putoval do Prezidentského paláca, kde ho prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za nového predsedu vlády.

Pellegrini si rypol

Hlava štátu zdôraznila, že krajina potrebuje na čele silné osobnosti. „Doba a situácia je natoľko vážna, že dnes si inú vládu ako ústavne konajúcu, poctivú, pracovitú, obetavú, odvážnu, rozhodnú a zodpovednú dovoliť nemôžeme. To, že svoje povinnosti budete plniť v záujme občanov, je vašou svätou povinnosťou, lebo práve od vás do značnej miery závisí, ako prejde Slovenská republika svojou ťažkou skúškou,“ skonštatovala Čaputová.

Od prezidentky sa presunul Matovič na Úrad vlády SR, ktorý prevzal od svojho predchodcu Petra Pellegriniho. Ten si neodpustil rypnutie na adresu svojho nástupcu. „Chvalapánubohu, že do Prezidentského paláca pán nový premier nezaspal, lebo už som nachystaný, že mu to odovzdám a som rád, že to stihol,“ poznamenal uštipačne Pellegrini.

Meškal aj do televízie

Nebolo to však prvýkrát, čo Matovič v posledných dňoch niekde meškal. Minulý týždeň vo štvrtok bol líder Obyčajných ľudí pozvaný do jojkárskej relácie Noviny špeciál, no začiatok programu musela moderátorka Mária Ölvedyová v štúdiu zvládnuť sama. Namiesto pripravených otázok pre hosťa bola nútená improvizovať a vytrápila sa pri niekoľkominútovom monológu.

Nakoniec ju vyslobodil príchod Matoviča, ktorý sa ani nesnažil na nič vyhovárať. „Úplne úprimne, ja som zabudol,“ vyhlásil vtedy ešte nevymenovaný premiér a neskôr priznal, že „ani poriadne nevie, čo je za deň“. Na konci programu sa ale moderátorke ospravedlnil. „Prepáčte, že som vás tu nechal na začiatku tých niekoľko minút čakať,“ zakončil Matovič.

Podkope si autoritu

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Je to veľmi neštandardné a nemalo by sa to stávať. Nič konkrétne sa neohrozilo, ale výkon funkcie predpokladá dochvíľnosť. Premiér by si mal nastaviť svoj časový manažment, aby k tomu nedochádzalo. To je úplne najzákladnejšia vec pri fungovaní v štruktúre nejakého úradu. Týchto nepríjemných návykov by sa mal rýchlo zbaviť. Možno naozaj bol unavený, ale toto je výkon 24 hodín 7 dní v týždni a pri ňom musí dbať na to, aby dodržal časový rámec a nemeškal. Na bežného človeka a voliča to nemusí pôsobiť dobre. Ak sa to stane pravidlom, tak si tým zbytočne podkope svoju autoritu.