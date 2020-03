Eva Máziková nestráca optimizmus ani v čase hroziacej epidémie. K odvahe a spolupatričnosti vyzýva aj na sociálnej sieti: "Ahojte, dnes trochu veselšie. Musíme teraz držať spolu. A ďakujem každému, kto pomáha seniorom. Držte sa všetci, nech to je už rýchlo preč. Nech je znovu všetko OK." Bodaj by mala pravdu...