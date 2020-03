Plačková po tom, čo ju nemocnica obvinila z hyenizmu: Vybavovala som to cez známych!

Skončila v slzách! V súčasnosti, keď veľa nemocníc, či už v Trenčíne, alebo Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave prosí na sociálnych sieťach o rúška, sa rozhodla pomocnú ruku podať aj modelka a podnikateľka Zuzana Plačková (28).

Onkologickým pacientom na bratislavských Kramároch darovala rúška, ktoré dala pre nich vyrobiť na vlastné náklady. Zosypala sa však na ňu ostrá kritika z nemocnice s tým, že zneužíva choré deti na svoju reklamu. Modelka vysvetlila, vďaka komu sa jej vlastne podarilo dostať sa za sprísnených opatrení do budovy. Zuzana Plačková osobne doručila na Kliniku detskej hematológie a onkológie LF UK ochranné rúška. Vzápätí prišla veľmi drsná reakcia od Národného ústavu detských chorôb. „Známa celebrita, v snahe očistiť svoje meno po negatívnom článku v jednom denníku, doslova zneužila choré onkologické deti a, žiaľ, sčasti aj našich zamestnancov,“ začína úvod rozsiahleho stanoviska nemocnice.

Plačková sa podľa ich slov dostala na pôdu ústavu neoprávnene a ignorovala riziko ohrozenia pacientov. Zuzana to však vidí inak. „Zamestnanci, ktorých som tam stretla, sa mi sťažovali, že dostanú jedno jednorazové rúško na deň, pričom na oddelení ich je 30. Prosili ma, či donesiem rúška aj pre nich. Dokonca sa ma pýtali, či sa tam chcem odfotiť, že som im doniesla rúška, ale odmietla som, ja to nepotrebujem,“ uviedla pre Nový Čas Plačková s tým, že rúška odovzdala na chodbe a v iných priestoroch sa nepohybovala.

Využila kontakty

Zuzana, ktorá je z tvrdých obvinení v šoku, sa rozhodla vysvetliť, cez koho sa vlastne do budovy dostala. „Úprimne vám poviem, že je mi z toho do plaču, keďže rúška sú v tejto dobe fakt nedostatkový tovar a tým, že mám dve neterky a milujem deti, tak som chcela tým deťom pomôcť,“ vyjadrila sa vo videu na svojom profile na sociálnej sieti Plačková, ktorej sa oči zaplnili slzami. Podľa vlastných slov len chcela pomôcť deťom. „A preto som sa dohodla cez známych, aby som mohla zaniesť na Kramáre na onkológiu rúška.

Jasné, že som vedela, že nemôžem prísť len tak niekam a zaniesť hocijaký nedostatkový tovar. Ja som tam bola cez známych, cez kontakty. Vrchná sestra na tom oddelení o mne vedela, len ja som nevedela, že je tam len do štrnástej a ja som prišla niekedy okolo šestnástej, tak som im to tam nechala a odišla som,“ uviedla Plačková s tým, že v budove strávila zhruba tri minúty. Zastala sa jej aj kamarátka, ktorá pre Nový Čas uviedla, že doručenie rúšok bolo vopred dohodnuté, akurát to nemali čierne na bielom.