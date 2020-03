Herec Juraj Loj si o chvíľu bude musieť dávať pozor: Doma mu rastie herecká konkurencia

Potatil sa! Herec Juraj Loj (36) je trojnásobným otcom. Má tri deti s herečkou Zuzanou Kanócz (39).

Ratolesti teda svojim rodičom robia obrovskú radosť a ako sa zdá, po mame a otcovi podedili len to najlepšie. Juraj totiž Novému Času priznal, že najstarší syn Lucas (6) chce ísť v jeho šľapajach a už teraz preukazuje veľký talent a túži po hereckom chlebíčku. Juraj Loj je jedným z našich najobsadzovanejších hercov a ponuky na nové projekty sa mu len tak sypú. Aj to si teda vyberá svoju daň a keď má umelec trocha voľného času, trávi ho s rodinou.

S hereckou kolegyňou Zuzanou Kanócz má totiž hneď troch drobcov - syna Lucasa (6) a dcérky Izabellu (4) a Leylu (1). Nový Čas sa Juraja spýtal, aké deti sú a či na nich badá, že by ich to ťahalo do umeleckej brandže, v ktorej úspešne pôsobia aj oni.

„Keď sa syna v škole pýtali, čím by chcel byť, tak povedal, že hercom. On je teraz v období, že otec je pre neho modla a vzor, tak si myslím, že je to kvôli tomu. Ale potom mi vysvetlil, že rád spieva a tancuje a že preto chce byť hercom,“ zasmial sa Juraj, ktorý z výberu povolania svojho syna veľmi nadšený nie je. „Povedal som mu, že môže byť aj spevák, ale na všetkých deťoch je vidno, že sú umelecky nadané. Vedia aj veľmi pekne maľovať,“ pridal ďalšiu chválu na svoje ratolesti Loj.