Reprezentačný rekordér Graňák a tréner Ramsay o zrušení MS: Je to veľká škoda!

Ľutuje to! Hokejový obranca Dominik Graňák (36) mohol na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku pridať už svoju 13. účasť na slávnom turnaji a atakovať jubilejný 200. zápas v reprezentácii Slovenska.

Aj keď ho zrušenie podujatia mrzí, vo svetle aktuálnej hrozby koronavírusu ho v kútiku duše viac-menej očakával. Skúsený borec Novému Času prezradil, ako najnovšie udalosti vníma, ako a kde so zákerným ochorením bojuje a či ho ešte v najcennejšom drese niekedy uvidíme.

Ako prežívate súčasnú pandémiu koronavírusu?

Som zatiaľ v Karlových Varoch, kde som si ešte chcel vybaviť všetky potrebné veci pred návratom domov. Je to veľmi zvláštna situácia. Ocitli sme sa v dobe, na akú nie sme zvyknutí. Či pripravení, to ukáže až čas. Všetci sa jej snažíme prispôsobiť tak, ako najlepšie vieme.

Myslíte si, že súčasné opatrenia dokážu hrozbe šírenia zamedziť?

Súhlasím so všetkým, čo sa zavádza. Aj keď sa to niekomu môže zdať prehnané. Ten strach a neistota, ktoré všetci prežívame, nás zatiaľ držia a stimulujú robiť správne rozhodnutia. Obmedzenia na práci a pohybe sú tým minimom, čo môžeme pre naše spoločné dobro urobiť.

Idete ostatným príkladom a ste disciplinovaný?

Jasné, snažím sa byť v byte a maximálne vybehnúť sem-tam do lesa, ktorý mám neďaleko. Zlé myšlienky tak zaháňam v príjemnej atmosfére.

Ako ste prijali informáciu o stopnutí šampionátu?

Priznám sa, že som nič iné ani neočakával. Aj keď sa stále vyčkávalo na vývoj situácie, všetko smerovalo k tomu, že to takto dopadne. Majstrovstvá sveta boli čoraz bližšie, aby sa to za aktuálneho stavu dalo stihnúť a zorganizovať. Nikto navyše nevie, aká by bola ochota hráčov, či ako by po momentálnej pauze vyzerali mužstvá. A čo diváci? Zrejme by to nemalo zmysel.

Nemrzí vás, že sa vám skončila sezóna takto skoro?

Škrie ma, že sa nehrá a že nikto z nás nemôže robiť to, čo milujeme a čo nás živí. Či už v Česku, alebo teraz na vrcholnom fóre. Je to veľká škoda. Keď však sledujete, čo sa okolo nás deje, nič iné ani neprichádzalo do úvahy. Tieto veci presahujú šport aj hokej a treba sa podľa toho zariadiť.

V akej forme vás zrušenie českej najvyššej súťaže zastihlo? Mysleli ste aj na reprezentáciu a prípadné naskočenie do prípravy na MS?

Klub bol mojou prioritou a tento rok som sa cítil herne veľmi dobre. Oveľa lepšie ako predtým v Hradci. Na reprezentáciu som príliš nemyslel, lebo sme mali rozbehnutú vyraďovačku. Ak by si však na mňa tréner spomenul a zapadol by som do jeho plánov, prišiel by som rád.

Na historický 200. štart si tak budete musieť chvíľku počkať. Môžu sa na vás ešte fanúšikovia Slovenska tešiť?

Ak zdravie vydrží, budem sa cítiť pre tím stále prospešný a nájdem v sebe dostatočnú motiváciu, nie je problém. Reprezentácia bola pre mňa vždy čímsi špeciálnym. Aj keď na čísla alebo štatistiky veľmi nie som.

Sklamaný Ramsay: Nič horšie som nezažil!

Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay (69) nesie odpískanie MS ťažko. „Keď som sa dozvedel o zrušení turnaja, zostal som sklamaný. Vlani sme na domácich majstrovstvách sveta hrali skvelo a mali sme na dosah dobrý výsledok. Verili sme, že tento rok sa ešte zlepšíme, posunieme sa ďalej a opäť budeme môcť konkurovať najlepším,“ uviedol s tým, že podobne ťažkú situáciu si zo svojej kariéry nepamätá.