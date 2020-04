Chceli byť v dome... Kde sú dnes? Nemec je po infarkte, Guru má vlastné kvetinárstvo

Pamätáte si ich? Pred pätnástimi rokmi chceli ostať v dome Nory a Braňa čo najdlhšie a zvíťaziť tak v reality show Mojsejovci.

My sme sa pokúsili vypátrať, aké boli ďalšie osudy najvýraznejších postavičiek z tohto kontroverzného programu.

Robertino Stefanelli (54), Nemec Otvoriť galériu Robertino Stefanelli Zdroj: facebook/Robertino Stefanelli

„Od 11. októbra 2018 už nie som zamestnaný. Mal som infarkt, ale som v poriadku,“ šokoval nás Robertino Stefanelli, ktorý žije v Nemecku, no kvôli priateľom pravidelne cestuje na Slovensko. A ľudia ho tu stále spoznávajú. „Áno, ale iba vtedy, keď som v kluboch a baroch alebo na miestach, kam som často chodil po Mojsejovcoch.“ Ako skonštatoval, po skončení reality show bolo niekoľko spôsobov, ako z tejto relácie profitovať, ale nakoniec z toho nikto nemal skutočný osoh. „Osobne mi však ostalo na obdobie Mojsejovcov veľa nádherných spomienok na dobré časy. Podobná šou už na Slovensku nikdy nebude. Stále mám množstvo nápadov, ako by sa s ňou dalo pokračovať, ale to už pravdepodobne ostane len v rovine nápadov,“ vzdychol si na záver.

Pavol Petrík (37), Model Otvoriť galériu Pavol Petrík Zdroj: Archív

Víťaz tejto reality show ostal verný muzike a teraz si hovorí Paul Project. Okrem spevu začal vyhľadávať mladé talenty, jeho spoločnosť vyrobila klipy pre Rytmusa či Tinu, producentsky stojí za detským projektom Tom a Elo či speváčkou Tyou. „Ako hudobný producent som sa autorsky podieľal aj na krátkom filme o Košiciach, ktorý v roku 2013 vyhral súťaž krátkych filmov v Karlových Varoch,“ vysvetľuje Pavol Petrík, ktorý sa tiež stihol oženiť a stať sa otcom dvoch synov. „Ľudia ma ako súťažiaceho z Mojsejovcov spoznávajú čím ďalej, tým menej, za čo som aj vďačný. Účasť v tejto šou mojej kariére nijako nepomohla, skôr som sa stretol s opačným prístupom, ale to je minulosť a ja hľadím dopredu,“ dodáva.





Milan Danihel (41), Guru Otvoriť galériu Milan Danihel Zdroj: anc

Dokonalé maskovanie si zvolil vo svojom pomojsejovskom živote Milan Danihel prezývaný Guru. Zhodil vlasy, svoj základný rozpoznávací znak... Ako sme sa dozvedeli, stal sa z neho úspešný muž - v Dubnici nad Váhom má tento vyučený záhradník svoje kvetinárstvo nazvané Kvety u GURU. A vraj patrí k najobľúbenejším v širokom okolí, pričom Guru najviac zo všetkého miluje viazať extravagantné kytice. A jeho plány do budúcnosti? Ako sa svojho času vyjadril, do päťdesiatky chce pracovať, a potom s karavanom objavovať svet.





Zuzana Péliová (32), Horolezkyna Otvoriť galériu Zuzana Péliová Zdroj: facebook/Zuzana Šimková Péliová

Ostala verná horám, po ktorých sa často túla a pred priezvisko Péliová si už píše aj Šimková, keďže sa vydala za filmára a lezeckého inštruktora Rasťa Šimka. Najmladšia účastníčka súťaže má troch synov a stala sa z nej psychologička a poradkyňa nosenia detí. „Osobne sa venujem témam attachmentu, kontaktnému a vzťahovému rodičovstvu, témam prirodzeného pôrodu, materstva ako prirodzenej súčasti života rodiny, ako míľniku v sebarozvoji a naplnení,“ hovorí o sebe, pričom kurzom a osobným poradenstvám sa vraj venuje od roku 2011.

František Kabrheľ (43), Versace Otvoriť galériu František Kabrheľ Zdroj: anc

Päť minút slávy v Mojsejovcoch mu ani náhodou nestačilo... Kde začať? Extravagantný Norin obľúbenec sa medzičasom so svojou kamarátkou rozkmotril a v roku 2013 dokonca pani z Pereša čelila obžalobe z podvodu, v ktorom bol poškodeným práve Kabrheľ. Podnikateľka mu mala dlhovať 25,7 milióna Sk (vyše 853-tisíc eur)! Keď to vyzeralo, že ju neminie basa, všetko sa obrátilo a pred trestom ju zachránil ich sobáš.

Medzičasom sa podarený párik rozviedol, Versače získal ikonickú vilu na Pereši, a pre zmenu sa začal súdiť o apartmán v Tatranskej Lomnici, ktorý Mojsejová prepísala na exmanžela Braňa, a ten ho daroval svojmu synovi z prvého manželstva. Posledné správy o F. Kabrheľovi hovoria, že sa venuje podnikaniu s nábytkom či s mramorom, zariaďuje luxusné hotely v Česku a žije vo Florencii.

Dana Podhradská (44), Mejkpísová Otvoriť galériu Dana Podhradská Zdroj: anc

Kvôli účasti v tejto šou prišla o prácu na policajnom prezídiu, byt a vraj aj o ilúzie. Nečudo, že Dana Podhradská, rodáčka z dedinky Moravské Lieskové, sa po konci Mojsejovcov nechcela k svojej účasti v tomto programe nijako vracať. Novinárov odbila slušne, no jednoznačne so slovami, že na celú vec chce už len zabudnúť. Plánovala síce o svojich televíznych skúsenostiach napísať knihu, no nám sa podarilo zistiť, že do rúk nechytila pero, ale uhlík a dnes na internete nájdete množstvo jej vydarených kresieb. „Neštudovala som umenie, nechodila som na žiadne kurzy kresby, maľby... Keď to tak pocítim, len si sadnem a kreslím,“ píše o sebe.





Mário Hrbas (46), Papula Otvoriť galériu Mário Hrbas Zdroj: archív Mária Hrbasa

Tento človek má za sebou doslova motivačný príbeh... „Je to na knihu...“ hovorí M. Hrbas o svojej ceste. „Mojsejovci mali odštartovať moju kariéru, no nakoniec som to zvládol bez nich a až o niekoľko rokov neskôr,“ spomína. Každý, kto sa s ním stretol, vie, že výrečnosť k nemu neodmysliteľne patrí a práve vďaka nej sa stal ideálnym obchodníkom. Najskôr sa venoval šperkom, no v roku 2013 ho oslovili ľudia z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti, ktorá patrí k najväčším v našej krajine. „Začal som sprostredkovávať finančné služby a produkty, v tom som sa našiel. Dnes som oblastný riaditeľ v Trenčíne,“ rozpráva, pričom aktuálne ho čakajú nové výzvy, keďže jeho firma prechádza do švajčiarskych rúk.

„Prichádzajú noví klienti aj spolupracovníci, obchodná progresia aj osobnostný rast. To vlastne znamená, že sa o svoje úspechy, skúsenosti a zručnosti chcem podeliť s novými šikovnými ľuďmi, ktorí sa v tomto biznise nájdu a budú v ňom rovnako úspešní ako ja.“ A jeho spomienky na Mojsejovcov? „Skutočná reality show nebola v tom ich dome, ale po návrate domov. Keď som išiel kdekoľvek, Papula sem, Papula tam. Najprv to bolo fajn, potom to prestalo byť príjemné. Dnes ma ľudia spoznajú len zriedka, najčastejšie až keď prehovorím, mám jednoducho špecifický prejav,“ dodáva so smiechom.