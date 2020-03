To, čo robí jej manžel, ju vytáča do nepríčetnosti: Žena vymyslela neuveriteľnú pomstu

Existuje niečo, čo vás dokáže na vašom partnerovi nesmierne vytočiť? Niektorí ľudia nechávajú mlieko na linke, iní kvapky od kávy alebo čaju na podlahe a ďalší hodia špinavú bielizeň na zem hneď vedľa koša na prádlo. Jedna žena sa na internete rozhodla podeliť s tým, čo vie najviac vytočiť ju.

Ako uvádza portál Mirror, svoj problém nazvala „ságou záchodovej misy“. So svojím manželom sa pravidelne háda kvôli tomu, že po použití toalety necháva poklop hore. A to jej rozhodne nie je po vôli. „Požiadala som ho miliónkrát, aby veko zložil dole vždy, keď použije záchod, čo je asi každú pol hodinu...“ zúri manželka.

„Posielala som mu odkazy na články o hygiene a tiež som dala veľký nápis nad toaletu pre prípad, že by sa pozabudol. Jednoducho ho odignoroval,“ opísala svoju situáciu. Keďže už nevedela, ako inak ho má presvedčiť, vymyslela pomstu. „Rozhodla som sa, že zakaždým, keď odíde z toalety a veko bude hore, vylejem jedno jeho pivo do drezu a fľašu nechám hore nohami,“ pousmiala sa.

O pomste mu nič nepovedala a čakala, kedy si uvedomí, čo sa vlastne deje. „Reagujem prehnane?“ opýtala sa žena na sociálnej sieti. Na jej pomstu jej odpovedalo viac ako 100 ľudí, pričom niektorí tvrdili, že jej plán je naozaj trošku cez. „Ak mám byť úprimná, zdá sa mi, že je to trochu prehnané a zbytočné,“ odkázala jej používateľka na Twitteri.

„Chápem, že je to frustrujúce, ale to, aby si mu vylievala pivo je naozaj príliš,“ reagovala iná komentátorka a nasledovala ďalšia kritika: „Nie je rozumné vylievať tak dobré pivo. Aká škoda! Namiesto toho nájdite niečo iné, čím ho potrestáte“. „Povedzte mu, aby chodil na malú potrebu do vedra na záhrade,“ zavtipkovala ďalšia.