Dlho sa tam neohrial: Zlatan opäť prekvapil, stopercentne odchádza z AC Miláno

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič sa rozhodol v júni ukončiť svoj kontrakt s talianskym tímom AC Miláno.

A to bez ohľadu na vývoj celosvetovej krízy s koronavírusom. Skúsený 38-ročný zakončovateľ nesúhlasí so spôsobom, akým vedenie klubu odstavilo z funkcie športového riaditeľa Zvonimira Bobana, ktorý ho do Milána zavolal. Ibrahimovič je pripravený opustiť tím zo San Sira ako voľný hráč aj preto, že sa nestotožňuje s rozvojovým projektom mužstva. Toto rozhodnutie je údajne neodvolateľné a má byť prekvapením aj pre generálneho riaditeľa klubu Ivana Gazidisa. Informoval o tom Sport Mediaset a následne aj Daily Mail.

Niekdajší skvelý chorvátsky reprezentant Boban zohral rozhodujúcu úlohu pri návrate Ibrahimoviča do červeno-čierneho dresu, ktorý si obliekal už v rokoch 2010 - 2012. Švédsky dlháň od januárového príchodu z tímu MLS Los Angeles Galaxy zaznamenal štyri góly v desiatich zápasoch. La Gazzetta na svojom webe vyrukovala s informáciou, že kontroverzný útočník spolu so svojím predchádzajúcim pôsobením nastrieľal v Miláne dovedna 60 gólov, z toho 45 v Serie A, a to z neho robí najlepšieho strelca ostatnej dekády v tíme "rossoneri".

Budúcnosť Ibrahimoviča by sa mohla spájať s prestupom do Neapola, kde ho chce pritiahnuť tamojší tréner a Švédov bývalý spoluhráč z AC Miláno Gennaro Gattuso. Opačným smerom by mohol putovať poľský útočník Arkadiusz Milik. Do úvahy údajne prichádza aj alternatíva ukončenia kariéry. V takom prípade by sa svetaskúsený futbalista zrejme poobzeral po trénerskej práci.

Ibrahimovič nedávno ukázal, že mu nie je ľahostajná ťažká situácia, do ktorej sa dostalo Taliansko v súvislosti s novým koronavírusom. Zriadil zbierku na podporu talianskych nemocníc v európskom epicentre pandémie, keď prispel sumou 100-tisíc eur. Krátko nato sa k nemu pridali aj ďalší známi ľudia.