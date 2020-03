Na takúto legendu nemožno zabudnúť: Ayrton Senna by oslávil okrúhle výročie

Aj v tejto desivej dobe, ktorú ľudstvu nadelil nový koronavírus, by sme nemali zabúdať na veľké mená. K nim bez debaty patrí aj legendárny pilot F1 Ayrton Senna, ktorý by v sobotu oslávil 60. narodeniny.

Svet si pamätá jeho skvelé úspechy: trojnásobný majster sveta z rokoch 1988, 1990 a 1991, no najmä to, že tragicky zahynul priveľmi mladý., keď jeho Williams stratil na GP San Marina kontrolu na svojom monopostom a v plnej rýchlosti vrazil do betónového múra. Zabila ho časť závesu kolesa, ktorá rozdrvila jeho prilbu. Nehodu spôsobila zlomená tyč riadenia.

Nielen fanúšikovia rýchlych kolies, ale aj jeho nasledovníci o ňom stále hovoria ako o najlepšom pilotovi všetkých čias. Spolu odjazdil 162 veľkých cien, z ktorých 41 vyhral a 80-krát sa dostal na stupne.