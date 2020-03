Slovenskí golfisti športom proti koronavírusu: Bezbranná je aj polícia

Športové podujatia naprieč celým Slovenskom sú zrušené a patričné športoviská uzatvorené. Slovenský golf si však žije vlastným životom.

Konkrétne golf v Nitre. Miestny golfový klub RED OAK má svoje brány členom stále otvorené. A to aj napriek tomu, že na ich facebookovej stránke sú zatvorení. Informuje o tom portál MY Nitra. Polícia je v tejto veci bezbranná.



„Policajná hliadka upozornila majiteľa rezortu na vzniknutú situáciu, vyzvali sme ho, aby zamedzil vstupu osôb do areálu a naďalej budeme situáciu sledovať. Pri každom porušení budeme kontaktovať majiteľa, ktorý je povinný zjednať nápravu,“ informovala policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.



Člen predstavenstva GC Nitra Pavel Vravko podľa MY Nitra tvrdí, že je areál uzavretý, špecifikoval, že budova klubhausu s reštauráciou je riadne uzamknutá a strážená, členovia klubu však majú celoročné právo vstupu na priľahlú zeleň.



Polícia je tak v tejto veci bezbranná. Na Slovensku totiž nie je vyhlásený zákaz vychádzania.