Návrat domov! Do karantény vo Vysokých Tatrách priviezli ďalších Slovákov

Karanténnu stanicu pre repatriantov zriadili už aj vo Vysokých Tatrách. Nečakane tam doviezli skoro stovku Slovákov z Nemecka. V Tatrách ani v okrese Poprad o tom nik ani len netušil.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Po pár dňoch sa naplnili kapacity všetkých troch karanténnych stredísk, ktoré pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Gabčíkovo, Liptovský Ján aj Donovaly už nemohli prijímať ďalších Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. Preto svoje hotelové zariadenie v Tatranských Zruboch ponúklo už aj ministerstvo obrany. „Aj keď máme od 16. marca hotel zavretý, to že tu bude zriadené karanténne zariadenie sme sa dozvedeli pred pár hodinami. Aby sme to zvládli v rámci prevádzky, majú nám prísť pomôcť vojaci,“ prezradil Novému Času jeden zo zamestnancov hotela Granid, ktorý je v správe ministerstva.

Aj primátor Vysokých Tatier ostal z tejto informácie zaskočený. „O ničom takom neviem, nikto ma neinformoval, ani nikoho z okresného ani krajského krízového štábu,“ reagoval zaskočene Ján Mokoš a dodal, že túto informáciu mu potvrdil až bývalý minister obrany. „Okamžite som začal robiť opatrenia a promptne sme začali aj informovať obyvateľov v okolí hotela. Ich reakcia nebola nadšená a nečudujem sa. Musíme si v týchto ťažkých chvíľach pomáhať a vychádzať v ústrety, ale aj pri operatívnom riešení problémov, musí byť zachovaná základná informovanosť,“ konštatoval primátor, ktorý býva len asi dvesto metrov od hotela Granit a kedysi bol aj jeho riaditeľom. O zriadení karanténneho strediska a prítomnosti repatriantov nevedela ani okresná riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Maria Michalovičová.

Krátko pred pol druhou prišiel prvý autobus v sprievode policajných hliadok so 48 ľuďmi z Nemecka. Z autobusu vystupovali po jednom, každému bola zmeraná teplota a určená izba do ktorej sa okamžite odobral. V nej zotrvajú vo dvojici 14 dní a po pár dňoch im budú odobrané vzorky na testy. „Od štvrtku doobeda sme na cestách. Teraz sme priviezli Slovákov z Duseldorfu. Cesta prebiehala v celku normálne,“ povedal jeden zo šoférov autobusu. Druhý autobus príde do Tatranských Zrubov podvečer. Kapacita hotela je zhruba pre dvesto ľudí.