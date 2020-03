Pozrite sa, ako na zrušené MS v hokeji reagujú tréneri a hráči: Je to dobré rozhodnutie

Zrušenie šampionátu očakával aj účastník uplynulých dvoch MS Michal Krištof (26). Ten sa vrátil na Slovensko len pred pár dňami zo svojho tímu Kärpät Oulu, keďže vo Fínsku, podobne ako vo väčšine krajín, zrušili ligu.

Po návrate do vlasti nastúpil na povinnú 14-dňovú karanténu a tak na vlastnej koži pocítil dopad pandémie. "Dalo sa to čakať. Na jednej strane nevieme čo bude, ale zrušili sa už všetky ligy okrem KHL. Pre zdravie hráčov a fanúšikov je to dobré rozhodnutie. Neskorší termín MS by bol pre hráčov náročný. Budeme mať dlhšiu prestávku, uvidíme, či sa uskutoční olympijská kvalifikácia, ale na ňu by sme sa tak či tak pripravovali individuálne, takže to nebude rozdiel. Uvidíme, ako sa situácia s koronavírusom vyvinie," uviedol pre TASR.



Vladimír Országh (42), asistent trénera Craiga Ramsayho pri slovenskej reprezentácii, takéto rozhodnutie očakával. "Sú veci, ktoré neovplyvníme. Rozhodnutie o zrušení šampionátu bolo viac-menej isté, čakalo sa už len na verdikt švajčiarskych úradov, aby IIHF mohla použiť poistku, ktorú mala. Situácia je náročná. Ligy v celej Európe, okrem zatiaľ prerušenej KHL a bieloruskej súťaže, ktorá sa hrá, sú zrušené. Hráči nemajú kde trénovať, arény sú pozatvárané, nie je ľad. Veľa štátov je v karanténe, zatvárajú hranice. Zrušenie MS bolo jediné riešenie v momentálnej situácii. Zdravie je ďaleko pred športovým podujatím. Či už som si ja návrat do reprezentácie prestavoval inak alebo nie – v tejto chvíli to nie je podstatné. Dôležité je, aby sme situáciu zvládli po celom svete a v budúcnosti sa mohli tešiť z ďalších turnajov," uviedol Országh pre portál Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



Ani majstra sveta z roku 2002 Jána Lašáka (40) neprekvapilo rozhodnutie IIHF. "Je to logické vyústenie situácie, ktorá je vo svete. Nie je nič dôležitejšie ako ľudské zdravie. Tímy nemôžu byť spolu, nie je možná žiadna spoločná príprava. V krajinách sú karantény, nie sú možné ani prípravné zápasy. Myslím si, že zrušenie šampionátu bolo jasné už niekoľko dní. Už som iba čakal, kedy Švajčiari ukončia ligu. Vtedy mi už bolo jasné, že sa to stane. Ja už mám po kariére a v tejto chvíli ma zaujíma iba zdravie mojej rodiny. Je to iné, ako keď sa aktívny hráč musí zaujímať o to, ako sa celá táto situácia vyvinie," povedal pre TASR reprezentačný tréner brankárov SR.



Dvadsaťročný krídelník Adam Liška zažil premiéru na MS najvyššej kategórie vlani v rodnej krajine a účasť na šampionáte mu pomohla ku kontraktu v klube KHL Severstaľ Čerepovec. Počas sezóny si v ňom vybudoval pevnú pozíciu a ročník si chcel predĺžiť vo Švajčiarsku. "Keď som videl opatrenia, ktoré krajiny vo svete robia v posledných týždňoch, čakal som, že šampionát nebude. Chcel som si na ňom zahrať. V sezóne som tvrdo pracoval, aby som zaujal trénerov a vybojoval si miestenku naň. Navyše pred koncom ročníka som bol zranený, takže som mal veľkú chuť hrať hokej. V momentálnej situácii je ale najdôležitejšie, aby sme sa vírusu zbavili čo najskôr. Dúfam, že do nasledujúcej sezóny nastúpime bez problémov a všetko sa bude môcť začať v riadnom termíne."