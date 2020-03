Ronaldinho oslávil 40. narodeniny: Ako inak než s loptou na nohe a spoluväzňami

Tak si svoje 40. narodeniny určite nepredstavoval... Brazílčan Ronaldinho, celým menom Ronaldo de Assis Moreira, v rokoch 2004 a 2005 najlepší futbalista sveta, oslávil sobotňajšie okrúhle narodky za mrežami. Vo väzení v paraguajskom hlavnom meste Asunción sa ocitol potom, čo ho prichytili s falošným pasom, keďže v rodnej Brazílii dostal súdny zákaz opustiť krajinu.

Megapárty chystal doma v Brazílii, no jeho kauza nabrala nový smer s podozrením na pranie špinavých peňazí. „Preto nekompromisne trváme na tom, aby ostal vo väzení,“ vysvetlil štátny zástupca Osmar Legal, ktorý odmietol žiadosť o prepustenie na kauciu. Aj preto, že slávny futbalista ani jeho brat na otázku, čo s falošnými dokladmi chceli robiť, neodpovedali. Za mrežami môže podľa jeho slov ostať až pol roka.

A tak je futbalista, ktorého preslávili nielen skvelé finty a góly, ale aj typický úsmev, oslavoval štyridsiatku v base. Ako? Futbalom. Pomohol svojim spoluväzňom zvíťaziť vo futbalovom turnaji, kde v rozhodujúcom zápase dal päť gólov a na šesť prihral. Hlavnou cenou väzenského turnaja bolo 16-kilové prasiatko, ktoré si potom spolu ugrilovali. Ako píšu médiá juhoamerickej krajiny, Ronaldinho je v base obľúbený. „Hrá každý deň futbal a učí svoje finty aj ostatných spoluväzňov. Tí ho hneď prijali, lebo sa nehral na slávneho. Veľmi rýchlo sa zžil s miestnymi pravidlami,“ prezradil pre ESPN zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

Ronaldinho začal s futbalom na ulici, ako sedemročný rozšíril rady klubu Grémio Porto Alegre. Do Európy prišiel v 22 rokoch do Paris SG. Na vrchole bol v čase pôsobenia v FC Barcelona, v r. 2004 až 2005 sa stal najlepším futbalistom sveta a v r. 2005 vyhral aj anketu Zlatá lopta. Potom prestúpil do milánskeho AC a jeho kariéra začala upadať. Naposledy hral v brazílskom Fluminense. V reprezentačnom drese odohral 97 zápasov a dal 33 gólov.