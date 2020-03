Z nenávideného záchrancom: Kontroverzný majiteľ Hoffenheimu vakcínou proti koronavírusu

Majiteľ nemeckého Bundesligového klubu TSG 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp (79) má výborne našliapnuté, aby dopomohol poraziť koronavírus. Pomáha vyvýjať vakcínu proti tomuto vírusu.

Spoločnosť CureVac patriaca Hoppovi vyvýja vakcínu, ktorá má pomôcť celému svetu. Hopp celý tento vývoj dotuje svojimi peniazmi. Miliardár sa vyjadril, že vďaka nedostatku času mu napredovanie ide pokrokovým tempom. Informoval o tom španielský denník AS.



Hopp pôsobí ako akcionár aj v nadáciách Billa a Melindy Getesovcov, ktorá spoločne s firmou CureVac vytvára vakcíny proti množstvu infekčných chorôb po celom svete.



Skutočnosť, že Hopp môže spolu so svojimi pracovníkmi zachrániť svet neunikla ani americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten údajne za vidinou peňazí a dotovania vývoju chcel Hoppa spolu s jeho firmou zatiahnúť do USA, kde by vývoj pokračoval, avšak výhradne pre americký trh. Dietmar Hopp túto ponuku odmietol so slovami, že vakcína je určená celému svetu za účelom pomáhať.



Úmysel súčasného amerického prezidenta potvrdil aj nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. „Bolo to skvelé rozhodnutie vedenia spoločnosti. Svojím rozhodnutím ponúknuť možnú očkovaciu látku do celého sveta dali najavo, akou cestou musíme ísť v boji proti tejto kríze. Nemecko nie je na predaj."



Dietmar Hopp sa nedávno dostal do povedomia vďaka zápasu jeho mužstva TSG Hoffenheim proti hosťujúcemu Bayernu Mníchov. Ultras Mníchova počas zápasu vyvesili posmešný a dehonestujúci transparent smerom k Hoppovi. Ten sa rozplakal a utešovať ho musel až funkcionár Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Hráči sa následne vrátili na ihrisko kde zhruba posledných 15 minút zápasu dohrávali vo formálnom duchu. Medzi sebou sa rozprávali, vzájomne si prihrávali.



Hopp je známy ako kontroverzný majiteľ naprieč celým Nemeckom. Dôvodom je údajne jeho cesta k tomuto postu. Cestou majú byť ako inak, peniaze. Čosi podobné zažíva už dlhšiu dobu aj ďalší nemecký celok, RB Lipsko. A zase pre peniaze. Klub totiž vlastní známa firma RedBull. Takéto správanie do športu samozrejme nepatrí a nemá v ňom žiadne miesto a toleranciu.