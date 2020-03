Ďalšie stopky pre koronavírus: Malta zakázala civilné lety, Gruzínsko vyhlásilo výnimočný stav

Gruzínsko vyhlásilo v sobotu v súvislosti s pandémiou koronavírusu celoštátny výnimočný stav. Vláde to umožňuje v prípade potreby regulovať ceny potravín a liekov, uviedla agentúra AFP.

"Situácia je vážna a očakáva sa jej zhoršenie," konštatovala prezidentka Salome Zurabišviliová v televíznom prejave k národu. Povedala, že výnimočný stav nadobúda platnosť okamžite a potrvá mesiac. Ocenila tiež vládu, že sa jej úspešne darí zvládať pandémiu, ale dodala, že nadišiel čas sa pripraviť na "druhú vlnu, ktorá bude kritická". Čiernomorský štát s približne 3,7 miliónmi obyvateľov doteraz hlásil 48 prípadov ochorenia COVID-19, pokým okolo 2000 ľudí je v karanténe.

"V čase výnimočného stavu sa obmedzí viacero práv garantovaných ústavou vrátane práva na pohyb a zhromažďovanie," uviedla Zurabišviliová. Podľa jej slov však nedôjde k obmedzeniu slobody prejavu a vláda neplánuje zaviesť zákaz vychádzania. Premiér Giorgi Gacharia informoval, že medzi novými opatreniami v rámci výnimočného stavu bude zákaz zhromažďovania sa viac ako 10 osôb a trestná zodpovednosť za opakované porušenie karantény. Vláda bude regulovať ceny potravín a liekov v prípadoch ich nedostatku alebo "špekulatívneho nárastu cien", dodal.

Podľa gruzínskych zdravotníckych úradov nemocnice v krajine zvládajú súčasný rozsah pandémie, ale varovali pred hroziacim "exponenciálnym nárastom" počtu nových prípadov, keďže vírus začína cirkulovať v komunitách. Úrady tiež oznámili plány na spustenie "agresívneho testovania" obyvateľstva na nový koronavírus.

Malta uzavrela svoj vzdušný priestor pre civilné lety

Vzdušný priestor nad Maltou je od soboty z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorený. Platí to pre prichádzajúce i odchádzajúce lety s pasažiermi. Tamojšie medzinárodné letisko je otvorené iba pre prepravu tovaru, humanitárne lety a repatriačné lety pre cudzincov, informoval v sobotu denník The Times of Malta.

Na Malte žije približne 490 000 obyvateľov. Okrem toho sa tam stále nachádzajú stovky cudzincov. Pred dvoma dňami odtiaľ letecky alebo trajektmi prepravili na Sicíliu talianskych robotníkov. Školy, bary a obchody v tomto ostrovnom štáte sú zatvorené. Každý, kto nedodrží karanténne predpisy, dostane pokutu 3000 eur. Turizmus, hlavný zdroj príjmu Malťanov, sa úplne zastavil. Doteraz bolo na Malte hlásených 73 prípadov infekcie novým koronavírusom.