Šport má stále prednosť: Austrálske ligy pokračujú aj napriek hrozbám

Najvýznamnejšie austrálske športové súťaže pokračovali v sobotu napriek pandémii nového koronavírusu.

Za zatvorenými dverami sa hralo vo futbalovej A-League, Národnej ragbyovej lige i lige austrálskeho futbalu. V nej sa sezóna len začala a za normálnych okolností by zápasy lákali aj 80-tisícové návštevy.

Austrálsky futbal sa teší popularite predovšetkým v štátoch Viktória, Južná Austrália a Západná Austrália, no pri zastavení väčšiny športov má príležitosť získať nových priaznivcov aj v zahraničí. Trinástkové ragby si zase nemôže dovoliť prerušiť ročník pre ekonomické následky, ktoré by naň mali väčší dopad než na ďalšie loptové hry v krajine. Futbalisti pokračovali už 24. kolom A-League, hoci program narušili tímy Melbourne Victory a Wellington Phoenix, ktoré museli putovať na štrnásť dní do karantény po príchode z Nového Zélandu. Informovala o tom agentúra AP.

V Austrálii evidujú vyše 1000 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo sedem ľudí. Celosvetovo je v 186 krajinách/územiach potvrdených viac než 283.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, zomrelo vyše 11.000 osôb.