Koronavírus urobil z cyklistického kalendára iba zdrap papiera: Nibali si vyskúša aspoň online preteky

"Zostaňte silní a pomáhajte si navzájom." Tento odkaz adresoval taliansky cyklistický šampión Vincenzo Nibali svetu v ťažkých časoch boja s pandémiou koronavírusu.

Tridsaťpäťročný jazdec tímu Trek-Segafredo sa po skončení pretekov Paríž-Nice presunul do švajčiarskeho Lugana, kde trávi čas s manželkou Rachele a 6-ročnou dcérkou Emmou Vittoriou.

"Dávam si pauzu od seriózneho tréningu. V uplynulých dňoch som absolvoval iba niekoľko menších výjazdov na cestnom a horskom bicykli. Nerobím šesťhodinové tréningové jazdy, ale snažím sa aspoň udržať v kondícii. Každý z nás musí čosi zmeniť vo svojom živote, lebo situácia je vážna," uviedol Vincenzo Nibali v piatkovej "live" videokonferencii, ktorú zorganizoval s médiami a fanúšikmi prostredníctvom facebooku.

Zapojilo sa do nej takmer 2500 ľudí, po jej skončení zaznamenali ďalších 43 000 zhliadnutí a tisícka fanúšikov zanechala rodákovi z Messiny svoj odkaz. Nibali skončil v štvrtý v celkovom poradí na Paríž-Nice a podľa vlastných slov sa pred jarnými klasikami cítil veľmi dobre. V pláne mal odjazdiť Giro d´Italia, Tour de France a predstaviť sa chcel aj na olympijských hrách v Tokiu. Nový koronavírus však z pôvodného cyklistického kalendára urobil iba zdrap papiera, po Paríž-Nice sa sezóna zastavila na neurčitý čas.

"Nikto z nás nevie, kedy sa to všetko znova rozbehne. Všetci sa na to pýtame a nikto teraz nepozná odpoveď. Zdá sa mi, že trénovať ani nemá význam, keď nemáte stanovený cieľ. Moja forma sa zlepšovala, aj počas pretekov Paríž-Nice som sa cítil čoraz lepšie. Ešte horšie sú teraz na tom moji kolegovia, ktorí sa sústredili na jarné klasiky ako vrchol sezóny," skonštatoval Nibali, cituje ho aj špecializovaný portál Cyclingnews. "Čo sa týka olympijských hier, nemyslím si, že by bolo zlé odložiť ich o rok. Budem mať vtedy 36 rokov a stále to môže byť pre mňa reálny cieľ," dodal.

Štvornásobný víťaz pretekov Grand Tour si uvedomuje závažnosť situácie v boji s koronavírusom. V Taliansku len za posledných 24 hodín podľahlo respiračnému ochoreniu COVID-19 až 627 ľudí a počet mŕtvych celkovo presiahol štyri tisícky. Nibaliho rodičia a brat zostali počas celoštátnej karantény v Taliansku, ale podľa jeho slov by mali byť v poriadku. "Súcitím s obeťami a ich rodinami. Môj odkaz je jednoduchý - zostaňte doma so svojimi najbližšími. Často sa až príliš náhlime za niečím a žijeme na hrane. Možno nám tieto chvíle strávené s našimi rodinami pomôžu k odlišným postojom v budúcnosti," prihovoril sa fanúšikom.

V sobotu sa naprieč Talianskom mali jazdiť prvé veľké preteky cyklistickej jari - monumentálna klasika Miláno - San Remo. Slávna La Primavera sa prvýkrát odohrala už v roku 1907 a odvtedy chýbala v cyklistickom programe sezóny len trikrát - vo vojnových rokoch 1916, 1944 a 1945. Aj Nibali na takmer 300 km dlhých pretekoch zažil jeden zo svojich slávnych momentov. Pred dvoma rokmi tento čistokrvný vrchár zaskočil všetkých favoritov z radov klasikárov či šprintérov v stúpaní na Poggio približne 6 km pred cieľom a napokon svoje sólo doviedol do úspešného konca. Aktuálne sa na slávnych pretekoch zúčastní aspoň virtuálne. Nibali prijal pozvánku na účasť od organizátorov RCS Sport a Garmin, aby si aspoň na diaľku z domu vyskúšal jazdu v záverečnej časti pretekov. "Môj bicykel je pripravený. Nerád používam domáceho trénera, som stará škola. Bude však zaujímavé zistiť, ako mi to pôjde. Teším sa, že sa spolu virtuálne zabavíme," nazdáva sa Nibali.

Cyklisti, ktorí sa zapoja do výzvy prostredníctvom aplikácie Garmin, absolvujú 57 km na domácom bicykli a kopírovať budú trať z Alassia do cieľového mesta San Remo. Do cesty sa im postavia menšie stúpania Mela, Cervo a Berta Capi, tiež známejšia Cipressa a legendárne Poggio pred záverečným zjazdom na Via Roma v San Reme. Podľa portálu Cyclingnews sa už prihlásilo viac než 1200 ľudí. Okrem Nibaliho aj šampióni z rokov 2006 Filippo Pozzato a 1993 Maurizio Fondriest. Chýbať by nemal úradujúci víťaz Okolo Flámska Alberto Bettiol, ďalší známy taliansky cyklista Ivan Basso a tiež reprezentačný tréner Talianov Davide Cassani.