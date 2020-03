Rande ako z nočnej mory! Keď ušiel chlapík bez platenia aj z druhého stretnutia, prišla očakávaná pomsta

Tak toto nečakala! Judy sa na Tinderi zoznámila s atraktívnym obchodníkom Stevom. Chvíľu si písali a keď si obaja uvedomili, že majú veľa spoločného, neváhali a dohodli si prvé rande. Ale takto si ho Judy rozhodne nepredstavovala.

Ako uvádza portál News.com, Judy a Steve sa stretli v peknej reštaurácii, kde si dohodli spoločnú večeru. „Bolo to naozaj skvelé, a tak som sa ponúkla, že ju zaplatím. Chcela som byť milá a odvďačiť sa za to, že som sa cítila dobre,“ povedala Judy. Stevovi to očividne neprekážalo a navrhol, že najbližšie zaplatí večeru on.

„O niekoľko dní sme si to zopakovali. Objednal takmer všetko z jedálneho lístka a vínnej karty a povedal, že bude platiť on. Vyzeralo to, ako keby sme mali nejaký sviatok. Strávili sme spolu niekoľko hodín. Rozprával o veciach, ktoré spomínal aj na rande predtým a väčšinou hovoril len o sebe. Ale neprekážalo mi to, pretože to bolo celkom zaujímavé,“ opisuje ich druhé rande Judy.

Keď však prišiel čas na platenie, Steve povedal Judy, že si zabudol peňaženku doma a platiť za honosnú večeru bude musieť ona. „Ďalšia večera bude na mňa,“ opäť sľuboval Steve. Judy rozhodne nebola nadšená, avšak na výber nemala. „Odkráčal preč a ja som si len pomyslela: Okej, musím to zaplatiť. Bola som naštvaná, pretože večera stála viac ako 200 dolárov (185 eur),“ povedala Judy. Rozhodla sa, že mu dá poslednú šancu. Opäť si dohodli stretnutie a vybrali sa do ďalšej drahej reštaurácie. Opäť si objednal množstvo chodov a veľa vína a opäť rozprával o tom istom. „Dúfam, že si nenájde výhovorku, prečo nemôže zaplatiť a ak áno, dám mu príučku,“ pomyslela si Judy.

Keď prišiel čas platenia, Judy zostala v nemom úžase. Steve tvrdil, že s jeho účtom „niečo nie je v poriadku“, a tak bude musieť opäť zaplatiť ona. Účet sa vyšplhal na 250 dolárov (230 eur). A to ju už poriadne rozčúlilo! „Zasmiala som sa a povedala som, že peňaženku mám v aute. Tak som odišla a už som sa nikdy nevrátila. Utiekla som! Po celý čas som sa smiala, pretože takéto niečo sa mi nikdy v živote nestalo. Jednoducho som zdrhla,“ uzavrela svoju šialenú príhodu Judy.