Prestížny K1 World GP v Japonsku: Paleš zvládol váženie, čaká ho domáci šoumen

Na celom svete sa športové podujatia rušia, ale v Japonsku si vďaka rozsiahlym preventívnym opatreniam s rozširovaním koronavírusu poradili a nemuseli vyhlásiť ani mimoriadne opatrenia.

Len vďaka tomu čaká slovenského bojovníka Milana Minčiho Paleša (28) už v nedeľu životný zápas na prestížnom turnaji K1 World Grand Prix v Saitame.

Milan stihol odcestovať do Ázie ešte pred zrušením letov, odvtedy sa pripravuje priamo na mieste. Prvý zápas vo vyraďovacom 8-člennom turnaji o pás šampióna prestížnej japonskej K1 v hmotnosti do 70 kg zvedie s miestnym legendárnym borcom Yasuhirom Kidom (37)! Ako vyzerajú posledné hodiny pred súbojom?

„Aklimatizácia prebehla podľa predstáv, som úplne v pohode. Iba jeden večer som nemohol zaspať asi dve hodiny, čo sa mi nestáva,“ povedal nám Minči, ktorý pred súbojom zhadzoval 4,5 kg, takže z miestnej kuchyne toho zatiaľ veľa neochutnal. Rovnako na prechádzky či spoznávanie krajiny času nemal, spoznal tak iba parky a miesta v okolí hotela.

„Ráno som sa vážil, hmotnosť je už v poriadku. Teraz budem musieť čo najlepšie doplniť energiu a dohodnúť si s mojim tímom posledné taktické pokyny. Kido sa súce prezentuje ako šoumen a vtipkár, ale je to skúsený protivník. Postup do semifinále takéhoto turnaja by bol obrovským úspechom a ja preň urobím všetko, čo je v mojich silách,“ odkázal bojovník Diamond Gymu Žilina.

Vzhľadom na viaceré obmedzenia v medzinárodnom cestovaní museli organizátori zrušiť niekoľko zápasov z pôvodne plánovaného programu. Jeden sa týka aj kategórie do 70 kg, v ktorej sa predstaví Milan Paleš. Duel Hiromi Wajima - Niclas Larsen sa neuskutoční, keďže Dán nemohol pre zrušené lety odcestovať do Japonska.

Zápasy K1 World Grand Prix môžete sledovať na tomto linku.