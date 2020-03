Harry Styles v karanténe kvôli koronavírusu: Takto si krátim voľný čas

Anglický spevák Harry Styles využíva dobrovoľnú karanténu počas pandémie nového koronavírusu na naučenie nových vecí.

"Teraz je perfektný čas naučiť sa novú zručnosť alebo vyskúšať nové hobby alebo niečo, nie? Nemáme nič iné, len čas. Učil som sa po taliansky a tiež som si robil nejaké kurzy posunkového jazyka," prezradil 26-ročný interpret v rozhlasovej relácii 1Xtra Residency stanice BBC Radio 1Xtra.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Rodák z Redditchu tvrdí, že izolovať sa je trochu náročné, ale je to v poriadku. Podľa svojich slov má šťastie, pretože sa izoluje s priateľmi. "Je to zvláštny čas, ale sme jednoducho opatrní. Počúvame hudbu, hráme sa hry, robíme si masky na tvár, viete, klasické karanténne veci," povedal.

Harry Edward Styles sa stal známym vďaka formácii One Direction, ktorá sa preslávila v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončila na tretej priečke. Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made In The A.M. (2015).

Získali množstvo ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards. Styles vydal v roku 2017 debutovú, eponymnú sólovku, s ktorou dobyl UK Chart aj americký albumový rebríček Billboard 200. Vlani v decembri uviedol na trh druhú štúdiovku Fine Line, s ktorou sa tiež umiestnil na vrchole rebríčka Billboard 200.