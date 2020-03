Babiš sa stretol so Zemanom: Premiér ľudí vyzval, aby cez víkend pozerali televíziu

Český premiér Andrej Babiš rokoval v piatok na zámku v Lánoch s prezidentom Milošom Zemanom.

Témou schôdzky bola pandémia koronavírusu, lídri sa po stretnutí nechali vyfotografovať v rúškach. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Babiš po stretnutí pre televíziu TV Nova povedal, že Česko má vďaka Zemanovým vzťahom v Pekingu prednostne materiál z Číny. Česko má podľa Babiša v Číne skvelé vzťahy. "Je to vzťah medzi vládou a vládou," povedal podľa televízie ČT24.

Babiš občanom odporúčal, aby cez víkend ostali doma a pozerali televíziu: "Je to dôležitý víkend." Upozornil tiež na to, že je dôležité, aby si ľudia zakrývali ústa a nos. Pokiaľ sa podľa neho budú ľudia správať zodpovedne, nemalo by dôjsť k zákazu vychádzania.

Premiér Babiš a prezident Zeman sa spolu vyfotili v rúškach. Babišovo malo motív českej vlajky. Prezident Zeman už skôr povedal, že vládu podporuje. "Podporujem opatrenia vlády a Bezpečnostnej rady štátu. Pozrite sa, nikto z nás by nechcel, aby sme dopadli ako v Taliansku," povedal už predtým Zeman.

Česká republika v piatok večer potvrdila 833 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 po tom, ako v priebehu piatku pribudlo 68 pacientov. V ČR doteraz vykonali viac ako 11.600 testov a štyria ľudia sa z nákazy vyliečili.