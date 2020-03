Kazašský kulturista šokuje: Svadba sa so sexuálnou bábikou

Mal ju stretnúť v bare a zachrániť pred dotieravým hosťom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odvtedy sú už vyše roka spolu a svadba je na spadnutie. Na tejto romanci by nebolo nič zvláštne, keby láskou kazašského kulturistu Jurijho Toločka nebola sexuálna bábika Margo.

Toločko je známym bodybuilderom a hercom, po ktorého boku by chcela stáť nejedna jeho ženská obdivovateľka. On sa však rozhodol pre Margo a so svojou vyvolenou vraj prežívajú idylický a vášnivý vzťah. Hoci jeho milá údajne sem-tam zahreší a býva hašterivá, vo vnútri je citlivá, jemná a milujúca.

Aby navyše vyzerala čo najreálnejšie, podstúpila Margo podľa Jurija už aj zopár plastických operácií. So zvyšujúcou sa popularitou na sociálnych sieťach totiž začínala mať stres z kritických komentárov jej zovňajšku!