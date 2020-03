Úprimné slová bývalého Réwayovho trénera: Musí to byť psychicky náročné, premrhal talent

Slovenský hokejový útočník Martin Réway bol v minulosti obrovským talentom. Mnohí odborníci mu prorokovali veľkú hokejovú kariéru.

Aj pod vplyvom rôznych okolností vrátane zdravotných problémov sa mu však nepodarilo naplniť tieto predpoklady. V ostatných rokoch sa aktuálne 25-ročný hokejista snaží opäť naskočiť do "rozbehnutého vlaku". V aktuálnej sezóne sa mu rozhodli podať pomocnú ruku v Česku, angažoval ho klub legendárneho Jaromíra Jágra HC Rytíři Kladno. V najvyššej českej súťaži odohral iba 17 duelov a pripísal si v nich šesť asistencií.

"Vedeli sme, že Martin má problémy, aj tak sme mi dali dlhú šancu. Nevyužil ju však, opakovane sa mu obnovovali zranenia, ťažko sa do toho dostával. Aj pre neho to musí byť psychicky náročné, keď vie, aký talent premrhal. To ho trochu ubíja," poznamenal pre iDnes.cz kouč Kladna David Čermák na adresu slovenského útočníka.

V Kladne však chápali Réwayovu situáciu. "Za každú cenu sme sa mu snažili pomôcť. Viete, videli sme, čoho je chlapec schopný,a na tréningoch mal geniálne chvíle. Verím, že ešte môže mať dobrú hokejovú kariéru, ak bude zdravý," doplnil Čermák. V prvej polovici februára zamieril Réway do tipsportligového HK Poprad, v ktorom v siedmich dueloch trikrát skóroval a získal aj jednu gólovú prihrávku.

Martin Réway v minulosti reprezentoval Slovensko na dvoch seniorských svetových šampionátoch - v rokoch 2014 a 2016. V zámorí strávil dve sezóny v juniorke, medzi seniormi v ročníku 2017/2018 odohral v AHL za Laval Rocket 5 zápasov a vrátil sa Európy.