Legendárny Brady sa sťahuje: Neuveríte, kto odfotil podpis za 30 miliónov

Legendárny quarterback NFL Tom Brady (42) sa definitívne stáva hráčom floridského tímu Tampa Bay Buccaneers. Po 20 sezónach tak opustil klub New England Patriots.

Fanúšikov o tom informoval na jeho instagramovom účte, ku vyznaniu pridal aj fotografiu zmluvy. Hodnota kontraktu má dosiahnuť výšku 30 miliónov dolárov ročne.

„Vzrušený, pokorný a hladný za úspechom... Ak je jedna vec, ktorú som sa naučil vo futbale, tak je to tá, že nikoho nezaujíma, čo ste dosiahli vlani alebo rok predtým. Rešpekt a úctu si zaslúžite jedine tak, že sa snažíte byť lepší každý ďalší deň. Začínam novú futbalovú misiu a ďakujem Buccaneers, že mi dali možnosť robiť ďalej to, čo tak milujem,“ uviedol a dodal, že vždy mal radšej veci dobre urobené ako dobre napísané.

Fotografiu vzácnehop momentu zachytil jeho 13 ročný syn Jack, čo hrdý otec nhezabudol fanúšikom zdôrazniť.

V najbližšom období sa má Brady stretnúť s trénermi a spoluhráčmi. Na jeho rozhodnutí mala vraj veľký vplyv rodina, ktorej vyhovuje prostredie Floridy. Brady má za úlohu pozdvihnúť úroveň hry klubu, ktorý v minulej sezóne obsadil v Národnej konferencii 11. miesto. Klub získal Super Bowl raz, keď v roku 2003 zdolal Oakland Raiders. Ak by sa Bradymu podarilo doviesť Tampu Bay k Trofeji Vinca Lombardiho, stal by sa po Peytonovi Manningovi druhým quarterbackom, ktorý by získal titul s dvoma rôznymi tímami.