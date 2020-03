Koronavírus zasiahol bežný život každého Slováka: 15 vecí, ktoré (ne)vybavíte počas pandémie

Koronavírus zasiahol azda takmer každú stránku nášho života, no niektoré veci neznesú odklad a treba ich vybaviť.

Je jedno, či je to zdravotná starostlivosť, donáška jedla alebo úradná záležitosť. Mnohé prevádzky a služby naďalej fungujú, len majú obmedzené otváracie hodiny a vyžadujú si dodržiavanie preventívnych hygienických opatrení. Čo všetko musíte urobiť, keď niečo musíte vybaviť?

1. Potrebujem výpis z katastra

Klientske centrá a úrady podriadené ministerstvu vnútra, ako je napríklad kataster nehnuteľností, sú otvorené tri hodiny denne. Čo môžete vybaviť elektronicky alebo na pošte, vybavte takýmto spôsobom. „Dôrazne apelujeme na všetkých občanov, aby v záujme ochrany seba a pracovníkov katastra využívali elektronické služby a služby pošty,“ povedal hovorca ministerstva Petar Lazarov. Okrem výpisu z listu vlastníctva na vybraných poštách vybavíte aj výpis alebo odpis registra trestov a osvedčovanie dokumentov.

2. Musím zaplatiť na pošte

Bez ohľadu na to, čo musíte zaplatiť, ak to môžete urobiť cez internet, urobte to. Ak predsa len nemáte inú možnosť, dbajte na usmernenia Slovenskej pošty, ktoré sa týkajú aj spôsobu platby. Jedným z nich je, aby ste platili platobnou kartou, a tak neprišli do kontaktu s hotovosťou. Cez víkend to však neurobíte. Pošta na víkend zatvorila všetky pobočky.

3. Vybavujem dôchodok

Ak potrebujete vybaviť dôchodok, máte dve možnosti. Prvou je, že zo stránky Sociálnej poisťovne si stiahnete žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok (www.socpoist.sk/formulare), vytlačíte ju, vyplníte a pošlete poštou, e-mailom, alebo ju osobne hodíte do schránky pri vstupe do pobočky. Druhou možnosťou je, že sa na hlavnej stránke poisťovne prihlásite do rezervačného systému, zadáte požadovaný druh dôchodku, príslušnú pobočku (podľa miesta trvalého bydliska) a formulár odošlete. Pracovník pobočky vás bude približne do troch pracovných dní informovať o ďalšom postupe.

4. Podávam daňové priznanie

Finančná správa ohlásila, že všetky právnické aj fyzické osoby môžu podať priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť až do 30. júna 2020, a to bez toho, aby oznámili odklad. Kto si napriek tomu chce splniť tieto povinnosti do 31. marca, má na výber. Buď priznanie pošle poštou, alebo si nasadí rúško a strpí reštrikčné opatrenia na daňových úradoch. Podateľne sú otvorené každý pracovný deň od 8. do 11. hod. a klientske zóny v stránkových dňoch (pondelok, streda, piatok) v rovnakom čase. „Opätovne vyzývame našich klientov, využite v kontakte s nami iné formy komunikácie, nie osobné stretnutia,“ vyzýva prezidentka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia priznanie podávajú iba elektronicky.

5. Mám poistnú udalosť

Ak ste mali dopravnú nehodu alebo inú poistnú udalosť, zbytočne sa budete unúvať do poisťovne. Aj komerčné poisťovne zaviedli špeciálne opatrenia. Jednotlivé prevádzky majú obmedzený pracovný čas, odporúča sa komunikovať telefonicky (call centrum) alebo online. „Výjazdy za účelom obhliadky škôd len po dohode s klientom, ale v zásade sú silne obmedzené až zrušené. Klient môže predložiť vlastnú fotodokumentáciu škody,“ tvrdí Slovenská asociácia poisťovní. Na jej stránke (www.slaspo.sk) nájdete presné informácie o tom, aké opatrenia tieto subjekty zaviedli a ako postupujú.

6. Chystám sa do pôrodnice

Nemocnice na Slovensku zastavili plánované operácie, riešia iba akútne a onkologické prípady a pôrody. Nastávajúce mamičky sa poväčšine musia zmieriť s tým, že pri pôrode je zakázaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby. V zdravotníckych zariadeniach siete Agel možnú prítomnosť otca pri pôrode riešia individuálne.

7. Donáška jedla

Donáškové služby fungujú, len musíte rátať s tým, že nebudú stíhať. Ak ste v dôchodkovom veku, či máte ťažké zdravotné postihnutie, telefonicky kontaktujte svoj obecný alebo mestský úrad. Kým donášku obedov sa samospráva snaží zabezpečiť ako v bežnom režime, mnohé mestá a obce k nej pridali bezplatnú donášku nákupu potravín, drogérie a voľnopredajných liekov.

8. Mám pokazené auto, alebo auto bez STK

Ak vám skončila platnosť STK či EK dňom 12. marca 2020 a neskôr, v súčasnosti pokuta či zadržanie dokladov od polície nehrozí. Rovnako by to nemali postihovať ani obvodné dopravné úrady. Ak máte pokazené vozidlo, autoservisy môžu fungovať aj dnes.

9. Pokazená práčka alebo pokazený kotol

V kamennom obchode dnes spotrebiče nenakúpite, ale môžete si ich objednať cez rôzne internetové stránky a privezú vám ho domov. Ak máte len menšiu poruchu môžete si zavolať opravára, ktorý vám práčku opraví.

10. Nudím sa doma a mám čierne myšlienky

Môžete sa venovať aktivitám, na ktoré ste si nevedeli nájsť čas. Cvičte, vykúšajte online kurzy, začnite sa učiť cudzí jazyk alebo si prečítajte knihu. S priateľmi a rodinou si zatelefonujte, či komunikujte cez sociálne siete.

11. Chcem kúpiť či prenajať byt

Podľa tajomníka Realitnej Únie SR Mojmíra Plavca sa obhliadky bytov vykonávajú, hoci v obmedzenom počte. „Sú, samozrejme, realizované so zvýšenými hygienickými opatreniami, preto pre klientov ani maklérov vyššie riziko nepredstavujú,“ vysvetlil Plavec. Ako dodal, možno normálne uzatvárať zmluvy. „Realitná únia zriadila informačný web, kde koordinuje maklérov, takže títo vedia usmerniť svojich klientov, kde je možné v súčasnosti uveriť podpis a ako urobiť tieto úkony bez väčších komplikácií,“ odporúča Plavec.

12. Môj lekár nevie vydať e-recept

Po lieky by ste dnes nemali chodiť osobne, ale o ne žiadať obvodného lekára telefonicky. Stále je však zhruba 20 % doktorov bez pripojenia do systému. V takom prípade vám nezostáva iné iba sa vybrať po lieky osobne. „Samozrejme, za predpokladu, že nemá príznaky žiadneho infekčného ochorenia,“ upozorňuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministertva zdravotníctva. Musíte však dodržať všetky preventívne opatrenia.

13. Nedovolám sa lekárovi a potrebujem lieky

Bežne zaužívaný a fungujúci postup je taký, že liek, ktorý predpisuje lekár špecialista (diabetológ, neurológ, kardiológ...) môže pacientovi predpísať po dobu jedného roka od vystavenia odporučenia (od špecialistu) jeho všeobecný lekár. „Neznamená to však, že by aj počas tohto obdobia takýto liek nemohol predpísať špecialista. Ak tak nastane situácia, že sa pacient nedokáže spojiť so svojím všeobecným lekárom, môže o e-recept na užívaný liek požiadať aj lekára špecialistu,“ odporúča Peter Krajkovič, gynekológ zo Sanatória Helios. V súčastnosti by tak mal urobiť telefonicky a vyhnúť sa osobnej návšteve zdravotníckeho zariadenia.

14. Mali ma operovať

Podľa hovorkyne Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Soni Valášikovej, budú pacienti rozdelení podľa profilu rizika ich ochorenia. „Najrizikovejší sa budú pozývať na operáciu. Ostatní budú kontaktovaní telefonicky a podľa individuálneho stavu inštruovaní o postupe,“ vysvetlila Valášiková. Rovnaké postupy platia aj v ostatných nemocniciach. Ak vás nemocničné zariadenie neinformuje, kontaktujte ho a pýtajte sa.

15. Mám termín na vyšetrenie

Ak vás čakalo pravidelné vyšetrenie u lekára, mali by ste ho v súčastnej situácii dôkladne zvážiť. „V prípade, ak máte vopred naplánovanú kontrolu u svojho lekára a účel tejto kontroly nie je nevyhnutný, čo znamená, že neabsolvovanie vyšetrenia neohrozuje priamo váš zdravotný stav, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu (COVID-19), kontrolu neabsolvujte a telefonicky informujte svojho lekára,“ odporúča pacientom Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava.