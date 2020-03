Mnohí Slováci na karanténu kašlú, môže to mať vážne dôsledky: Rázne varovanie odborníkov

Čo môže byť zatvorené, zatvorené je - a ľuďom začína byť otupno.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci sa rozhodli netráviť celý čas len doma, ale zájsť si aj do prírody. Podľa odborníkov by však v čase, keď krajina bojuje so zákerným koronavírusom, mali obmedziť svoj pohyb len na nevyhnutnú mieru a na prechádzky vo veľkom po hrádzi či parku absolútne zabudnúť. Čo treba dodržiavať?

Na hrádzi/Bratislava Otvoriť galériu Na hrádzi, Bratislava Zdroj: jf

Hrádza v hlavnom meste je počas pekných dní už tradične miestom, kde sa ľudia korčuľujú, bicyklujú sa, behajú, prípadne si vybehnú na výlet s ratolesťami. Inak to nie je ani teraz, keď bez problémov stretnete množstvo cyklistov či mamičky, ktoré spolu kočíkujú. Niektorí rekreanti sa dokonca rozhodli zhromaždiť pred zatvoreným bufetom. Nabehli tam preto muži zákona. „Došli policajti, že sa tu zgrupujú ľudia, že je tu nejaký počet ľudí, ktorí sedeli vonku na terase, mimo nášho priestoru. Stoly máme poukladané na sebe, nemáme otvorenú prevádzku,“ prezradil majiteľ bufetu Michal (39).

V parku/Košice Otvoriť galériu V parku, Košice Zdroj: jf

Obľúbená rekreačná lokalita Anička prilákala v piatok desiatky návštevníkov. Medzi nimi aj mamičku Margarétu (34). „S malým idem na prechádzku do parku radšej doobeda: Neskôr poobede sa tu už schádza veľa ľudí. Keď idem okolo človeka, nasadím si rúško. Robím to pre svoju bezpečnosť, aj pre malého.“ Inštruktori skupinových cvičení Matej (25) a Valéria (36) si vybrali miesto čo najďalej od chodníka. „Mohli by sme cvičiť aj doma, ale pohyb na čerstvom vzduchu je prospešný imunite. Do cvikov, ktoré sme teraz robili, sa človek ťažko nahecuje sám, lebo je to fyzicky náročné, preto sme prišli dvaja,“ vraví Matej.

Úrad verejného zdravotníctva: Obmedzte pohyb

Úrad verejného zdravotníctva a krízový štáb odporúčajú obmedziť pohyb ľudí na nevyhnutnú mieru, takže na prechádzky po hrádzi by ste mali úplne zabudnúť. „Dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia,“ vymenovala prípady, v ktorých vyjsť von, Daša Račková z ÚVZ.

Infektológ: Nezhromažďujte sa v parkoch!

Profesor Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej infektologickej spoločnosti vraví, že je užitočné byť vonku v prírode, ale len pokiaľ sa ľudia nezhromažďujú. „Môže sa stať, že niekto okolo prejde na bicykli, ktorý má koronavírus a náhodou kýchne a nakazí aj iných. Jednoznačne však treba používať rúška,“ apeluje s tým, že bufety sú absolútna stopka. Mamičky s deťmi majú takisto chodiť na prechádzky samostatne, a nie spolu.