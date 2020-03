Poplach v Púchove: Lekár má koronavírus, nakaziť mohol aj ďalších zdravotníkov

Púchov eviduje prvý prípad nákazy koronavírusom, pozitívne testovaný muž bol v kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou.

Na oficiálnej stránke mesta to oznámila primátorka Katarína Heneková. Dvaja púchovskí lekári pre agentúru SITA nezávisle potvrdili, že nakazeným mužom je jeden z miestnych praktických lekárov pre dospelých pôsobiaci v zdravotníckom zariadení Zdravie. Ohrozená je tak zdravotná starostlivosť v meste, keďže spomínaný lekár prišiel do kontaktu aj so svojimi kolegami.

"Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici kontaktuje všetky osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Pozitívne testovaný muž bol v úzkom kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou, v súčasnosti sa nachádza v domácej karanténe, hospitalizácia nebola nutná," uviedla k prípadu primátorka Heneková.

Nahlásenie prípadu potvrdila aj regionálna hygienička Renáta Beníková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. "Dňa 20. marca po 9:00 nám bol nahlásený potvrdený prípad na ochorenie COVID-19 u občana z okresu Považská Bystrica, ktorý pracovne pôsobí v Púchove. Hneď bolo začaté epidemiologické vyšetrovanie úzkych kontaktov a telefonicky im bola nariadená povinná karanténa. Úzkymi kontaktmi sú zdravotnícki pracovníci, ktorí budú laboratórne zdiagnostikovaní v zmysle platného usmernenia hlavného hygienika," uvádza sa v stanovisku RÚVZ Považská Bystrica.