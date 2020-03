Po teplých dňoch bude aj snežiť: Ochladí sa až na -14 °C!

Prvý jarný deň nebude podľa našich predstáv! V sobotu sa začne výraznejšie ochladzovať na celom Slovensku a niekde bude aj snežiť.

Zmena bude citeľnejšia po dvoch predchádzajúcich nádherných dňoch, keď sa ortuť v teplomere na niektorých miestach vyšplhala až na 21 °C. Za zmenu počasia môže pôvodom arktický vzduch, ktorý poriadne schladí celé Slovensko. „V dolinách na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši teplota klesne aj pod -10 °C,“ prezradil Marcel Macko, meteorológ SHMÚ.

Po krásnych jarných dňoch sa tak 21. marca opäť ujme svojho žezla zima a zo skríň budeme musieť vytiahnuť svetre, bundy a kabáty. Našťastie, jej moc by nemala trvať dlho. „V druhej polovici budúceho týždňa by sa malo otepliť,“ prezradil potešujúcu správu meteorológ.

Ako bude

Sobota - deň: 1 až 14°C, noc: 6 až 1°C

Nedeľa - deň: -3 až 7°C, noc: 2 až -8°C

Pondelok - deň: -2 až 5°C, noc: -2 až -13°C

Utorok - deň: -1 až 6°C, noc: -3 až -14°C

Streda - deň: 1 až 8°C, noc: 0 až -7°C

Má na koronavírus vplyv počasie?

Peter Sabaka, Klinika infektológie a geografickej medicíny ÚNB: Otvoriť galériu Roman Berkes, Denisa Fedoráková, Anetta Pucheggerová a Peter Sabaka Zdroj: Branislav Račko

- Na túto otázku zatiaľ vedci nepoznajú odpoveď. Nevieme, ako zmeny ročných období môžu vplývať na zmeny tohto vírusu. Keď si zoberieme príklad z chrípky, tak vieme, že sa v letných mesiacoch prenáša oveľa menej než v iných ročných obdobiach. Čiže, niektorí ľudia teoretizujú, že by to takto mohlo byť aj s týmto novým ochorením. Ďalší zas tvrdia, že toto ochorenie je iné a že to tak zrejme nebude. Minimálne by však svetu pomohli letné prázdniny, keď sa ľudia nebudú stretávať v školách a v univerzitách.