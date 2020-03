Ako funguje nová aplikácia, ktorá varuje pred koronavírusom v okolí? Dobrovoľníci ju vytvorili zadarmo

Na Slovensku vznikla ďalšia aplikácia, ktorá má ľudí upozorniť na prípadný kontakt s osobou nakazenou koronavírusom.

Tím dobrovoľníkov zo spoločnosti Sygic a ďalších technologických firiem totiž vyvinuli aplikáciu, ktorá má upozorniť ľudí v prípade, že boli za posledných 14 dní v kontakte s potenciálne infikovanou osobou a predísť tak ďalšiemu šíreniu nebezpečného ochorenia. Už skôr sa však objavila aplikácia Zostaň zdravý. Sygic tvrdí, že ich aplikácia Covid-19 vznikala paralelne a nie je jej kópiou. Na rozdiel od Zostaň zdravý navyše využíva okrem GPS lokalizácie aj Bluetooth, čo umožňuje identifikáciu kontaktu aj v uzavretých priestoroch. Aplikácia Covid-19 je dostupná pre operačné systémy iOS aj Android.

"Bluetooth sme sa rozhodli využiť práve preto, lebo funguje aj v uzavretých priestoroch. GPS je síce spoľahlivé vonku na otvorenom priestranstve, no tam dochádza ku prenosom iba minimálne. GPS je vhodné na ľahší záchyt ohnísk pre štát a hygienikov, preto oba senzory kombinujeme," uviedol člen predstavenstva spoločnosti Sygic Michal Štencl.

Dobrovoľníci odovzdávajú technológiu štátu zadarmo. "Veríme, že to má byť štát, v koho rukách sa majú v dnešnej dobe zbiehať a synchronizovať všetky systémy," spresnil Štencl. Aplikáciu, vrátane zdrojových kódov, pritom zdieľajú s inými krajinami a komunikujú aj so Svetovou zdravotnou organizáciou (WHO).

„Sme v situácii, kedy musíme všetci držať spolu, len tak pokoríme koronavírus. Pripravujeme pre vás aplikáciu „COVID-19“, aby ste boli informovaní o tom, čo sa vo vašom okolí deje. Aplikácia nie je zriadená na to, aby sme niekoho sledovali, je na dobrovoľnej báze. Len spoločnými silami dokážeme vyhrať boj s koronavírusom v čo najkratšom možnom čase. Ďakujeme, že svojím zodpovedným prístupom bojujete s COVID-19," odkázala ministerka vnútra Denisa Saková.