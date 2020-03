Odchádzajúci premiér Pellegrini: Posledný rozhovor! O pandémii, o novej vláde, ale aj o 13. dôchodkoch

Na post predsedu vlády Peter Pellegrini (44) nastupoval v napätom období po vražde novinára a jeho snúbenice. Po dvoch rokoch z neho odchádza za ťažkej krízy, ktorú prežíva Slovensko v súvislosti s pandémiou koronavírusu. tom, čo chce v Národnej rade SR presadzovať.

Ako vnímate výmenu vlády v čase najväčšej krízy, ktorú Slovensko od svojho vzniku zažíva?

- Pandémia koronavírusu je obrovskou skúškou pre našu spoločnosť, ako aj preverením schopností a sily štátu ochrániť zdravie vlastných občanov. Počas videorozhovorov s európskymi lídrami na túto tému cítim dva prístupy: ekonomický, postavený na minimalizovaní hospodárskych dopadov bez akýchkoľvek obmedzení, a druhý, zameraný na ochranu zdravia ľudí. Krajiny V4 prijímajú opatrenia aj za cenu ekonomických strát, len aby ochránili životy ľudí. Pracujem pre ľudí a nikdy by som si nedovolil sociálne inžinierstvo, kde ekonomický zisk stojí nad ochranou života. Preto sme prijali celý rad tvrdých opatrení, ktoré možno dočasne znižujú náš životný štandard, ale zmierňujú dopady pandémie na spoločnosť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracujú vo dne v noci, aby sme to prežili s čo najmenšími stratami. Mám rešpekt k práci lekárov, sestier, policajtov i ďalších, a ďakujem im za ich obetavosť.

Čo očakávate v najbližších týždňoch od budúcej vlády, ktorá bude musieť prevziať zodpovednosť za riešenie dôsledkov šírenia koronavírusu?

- Ako ukazujú aj odborné grafy, naše rýchle opatrenia spôsobili, že vieme čeliť pandémii tak, aby nedošlo ku kolapsu zdravotníctva. Získali sme čas, aby sme sa kapacitne pripravili na vrchol pandémie. Nakupujeme rúška, zdravotnú techniku, aby sme dokázali primerane reagovať na nárast chorých. Nová vláda ide do ťažkého obdobia a uvidíme, ako si s tým poradí. Som presvedčený, že v mnohých oblastiach jej naše razantné rozhodnutia uľahčili situáciu. Čo ma určite neteší, sú očakávané vplyvy na ekonomiku. Budeme musieť pomôcť ľuďom, ktorí môžu stratiť prácu, majú hypotéky, úvery a živia svoje rodiny. Tu nie je miesto na politikárčenie a ľudia na Slovensku budú rovnako od koalície aj od opozície očakávať návrhy, ktoré zmiernia ekonomické dosahy pandémie.

Vy teraz odchádzate na post podpredsedu parlamentu, čo bude vaša priorita najbližšie štyri roky?

- Svoje budúce pôsobenie vo vedení parlamentu vnímam ako šancu vytvárať priestor na prijatie riešení pre ľudí, ktorí sa ocitnú v zložitej situácii. Už teraz vyzývam koalíciu na tvorivý dialóg, pretože iba spoločným postupom vyvedieme krajinu z prípadnej krízy. Je jasné, že programové priority, ktoré si stanovili, budú musieť zásadne prekopať a zachraňovať, čo sa len dá. Zároveň všetci musíme tlačiť na Európsku úniu, aby sa rozhýbala a pomohla národným štátom naštartovať ekonomický rast. Som členom zahraničného výboru a svoje premiérske kontakty využijem na pomoc pre ľudí, by sa Európa zjednotila a čelila spoločne očakávanému ekonomickému prepadu. Som vo vedení najsilnejšej opozičnej strany, dostal som dôveru 413 555 voličov a je to pre mňa silný záväzok, naplniť tento mandát reálnymi skutkami. Slovensko potrebuje silnú sociálnodemokratickú politiku, ktorá stojí na ochrane ľudí práce, slabých, zdravotne znevýhodnených a chudobných. Očakávané škrty v sociálnej sfére sa budú týkať hlavne ich a je našou úlohou postaviť sa na obranu sociálnych opatrení, ktoré sme pre nich prijali.

Ako hodnotíte obdobie svojho pôsobenia za posledné dva roky?

- Keď som nastupoval do funkcie predsedu vlády, dal som si tri priority. Objasniť vraždu novinára a jeho priateľky, napraviť pošramotené renomé Slovenska v zahraničí a vytvoriť vnútropolitickú stabilitu, potrebnú na prijímanie sociálnych opatrení v prospech ľudí. Dnes vidíme, že sa nám to podarilo. Vrahovia i objednávatelia stoja pred spravodlivým súdom. Moje stretnutia s Donaldom Trumpom, Vladimírom Putinom, čínskym prezidentom, lídrami EÚ s Svätým Otcom svedčia o tom, že zanechávam Slovensko ako krajinu plne rešpektovanú v zahraničí. Prijali sme celý rad sociálnych opatrení, ktoré ľuďom nechávajú v peňaženkách viac peňazí a pomáhajú všetkým sociálnym skupinám. Pomáhame seniorom, mladým rodinám, osamelým rodičom, sociálne odkázaným, ako aj zamestnancom a nezamestnaným. Výrazne som prispel k očiste súdnictva a prokuratúry. Na Slovensku nebol nikto chránenou zverou a polícia konala v zmysle padni komu padni. Zvládli sme opatrenia proti rozširujúcej sa pandémii koronavírusu. Vládu, ktorú som viedol, považujem za úspešnú, čo napokon potvrdzuje aj dôvera občanov mojej osobe, za čo im úprimne ďakujem.

Keďže ste naďalej druhý najpopulárnejší politik, neuvažujete o vlastnej strane?

- Veľmi si vážim dôveru ľudí, ktorú do mňa vkladajú. Po celom Slovensku som stretal ľudí, ktorí pracujú s nasadením pre túto krajinu. Sme skvelý a pracovitý národ a verím v našu pozitívnu budúcnosť. Dnes sa však treba sústrediť na to, ako ľuďom pomôcť. Ako im ochrániť zdravie a zastabilizovať ich ekonomicky, aby si mohli udržať svoju životnú úroveň. To sú priority, ktorými sa dnes zaoberám.

Čo považujete za najlepšie kroky, ktoré ste v pozícii premiéra presadili? Čo by ste zmenili?

- Som sociálny demokrat. Pomohli sme seniorom, mladým rodinám, slabým a zdravotne znevýhodnením, pracujúcim. Vzrástla minimálna mzda, zvýšili sme platy mladým učiteľom, ako aj platy vo verejnej a štátnej správe. Rovnako som hrdý, ako sme upevnili zahraničné renomé vo svete. Buďme hrdí na to, čo sme dosiahli. Naďalej otvorenou otázkou zostáva reforma zdravotníctva a školstva. Som zvedavý, čo v týchto kľúčových oblastiach ponúkne nová koalícia.

Aké boli vaše najťažšie rozhodnutia?

- Do funkcie premiéra som nastúpil v pohnutej situácii, keď ľudia stáli na námestiach, a odchádzam, keď čelíme jednej z najväčších skúšok v dejinách Slovenska. Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som dôveru ľudí nesklamal. Najťažšie rozhodnutia však určite súviseli so súčasnou pandémiou. Je veľmi ťažké prijímať opatrenia, ktoré obmedzujú náš životný štandard a majú vplyv na ekonomiku. Bola to však jediná cesta, aby sme ochránili ľudí pred takým priebehom nákazy, ktorý by nezvládlo žiadne zdravotníctvo na svete.

Čo bolo pre vás kľúčovým momentom v prípade rozhodnutia o vyhlásení mimoriadneho a núdzového stavu?

- Dennodenne vidíme, ako v Taliansku či Španielsku umierajú ľudia a pochovávať ich musí armáda. Toto som ako predseda vlády nikdy nechcel dopustiť. Preto som okamžite prichádzal s razantnými opatreniami na ochranu ľudí. Som veľmi rád, že verejnosť pochopila, čo od nej očakávame, a mám pocit, že sa väčšina správala zodpovedne. Za to im patria moja vďaka a môj rešpekt.

Ako je Slovensko pripravené na pandémiu koronavírusu?

- Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Nešli sme cestou veľkých európskych štátov, ktoré sa dali na scenár budovania kolektívnej imunity aj za cenu straty životov. Ako ukazujú grafy, vrchol pandémie nás ešte len čaká, ale vážim si, že aj koalícia oceňuje razantnosť a rýchlosť opatrení, ktoré sme prijali.

Vedci upozorňujú, že veľmi málo testujeme a čím viac bude zistených prípadov, tým viac sa dá predchádzať ďalším nakazeným. Prečo Slovensko testuje výrazne menej ako iné štáty?

- Musíme si uvedomiť, že testov máme obmedzený počet a je po nich dopyt po celom svete. Sústredili sme sa predovšetkým na testovanie tých, ktorí stoja v prvej línii boja s pandémiou - lekárov, sestier, policajtov a ďalších. Ak má niekto podozrenie, že sa mohol nakaziť, oveľa dôležitejšie ako testovanie, je prísne dodržiavanie karantény. Len vtedy sa nemôže šíriť vírus ďalej.

Hovoríte o zjednotení národa v ťažkých chvíľach. Sú podľa vás Slováci schopní zvládnuť pandémiu ľudsky a súdržne?

- Slovenský národ sa v ťažkých chvíľach vždy dokázal zjednotiť a ťahať za jeden povraz. Je to nevyhnutná podmienka, aby sme boj s vírusom zvládli s čo najmenšími ujmami na zdraví ľudí i na slovenskom hospodárstve. Uvedomujem si, že mnohé opatrenia sú nepríjemné a obmedzujú náš životný štandard. Veľmi ma však teší, keď vidím mnohých úspešných ľudí, ktorí idú svojim spoluobčanom príkladom, povzbudzujú ich a vyzývajú na dodržiavanie prijatých nariadení. Jednou z najúčinnejších zbraní je totiž naša vlastná disciplína.

Čo by ste poradili vláde Igora Matoviča, ktorá to po vás preberá?

- Nová vláda musí od prvého dňa tvrdo pracovať. Vymenovaním sa pre ňu končí čas slov a začína sa čas činov. Úprimne jej želám, aby boj s nákazou zvládla v prospech celého Slovenska čo najlepšie. Na politiku a vyčítanie si chýb príde čas neskôr.

Ako vidíte svoje pôsobenie na poste podpredsedu parlamentu, kam vás nominovala strana Smer?

- Vzhľadom na doteraz známe zloženie vedenia Národnej rady budem zrejme jediný, ktorý má osobné skúsenosti s vedením schôdzí i viacerými protokolárnymi povinnosťami. Budem pracovať tak, aby som týmito skúsenosťami prispel k dobrému obrazu nového parlamentu a dôstojne zo svojej pozície reprezentoval Slovensko.

Bude podľa vás politická scéna stabilná?

- Pre Slovensko je v týchto ťažkých časoch stabilita zásadnou požiadavkou. Vzhľadom na zloženie vládnej koalície i parlamentu však bude kľúčové, či sa podarí udržať stabilitu vládnym poslancom a ich klubom. Predvolebná kampaň i zostavovanie vlády naznačili, že noví koaliční partneri budú musieť zvládnuť svoje egá i pokušenie vybavovať si vzájomné spory prostredníctvom médií. Je ich povinnosťou voči všetkým ľuďom robiť všetko pre to, aby sa mohli sústrediť predovšetkým na úspešný boj s vírusom a záchranu slovenskej ekonomiky.

Aké ekonomické kroky by mala vláda prijať? Budete navrhovať vlastné opatrenia na zvládnutie vyššej nezamestnanosti a problémov ľudí so splácaním úverov?

- Vláda musí mať na pamäti nielen podnikateľov, ale i podstatne väčšie množstvo zamestnancov a všetkých, ktorí sa živia svojou prácou. Moja vláda v posledných dňoch prišla s 13 zásadnými opatreniami, ktoré môžu zmierniť vplyvy prichádzajúcej krízy a umožniť ľuďom žiť bez zásadného prepadu životnej úrovne. Takéto opatrenia budeme určite z opozície podporovať. Sme však pripravení prichádzať s vlastnými návrhmi, ak by vláda dostatočne nereagovala na potreby ľudí.

Budete za súčasných krízových podmienok trvať napríklad na 13. dôchodku, ktorý ste presadili a rieši ho momentálne Ústavný súd SR, alebo na dvojnásobných rodičovských dávkach?

- Sú to opatrenia, ktoré pomáhajú obrovským skupinám ľudí na Slovensku lepšie sa vyrovnať s ťažkými časmi. Vyše milióna detí a vyše 1,4 milióna dôchodcov si určite zaslúžia, aby ich štát takýmto spôsobom podporil. Uvedomujem si, že je to určitá záťaž pre štátny rozpočet, no prostriedky treba hľadať predovšetkým v úsporách na fungovaní štátu a lepšom výbere daní. Nie v ľuďoch.

Igor Matovič tiež hovorí, že bude chcieť organizovať pravidelné stretnutia aj s opozíciou. Prijmete pozvanie na spoločný obed?

- Uvidíme, keď takéto pozvanie príde. Nemám problém konštruktívne hovoriť s novým premiérom. Ak je dnes nový premiér pripravený komunikovať aj s opozíciou, môžem len dúfať, že mu to vydrží.