V Gelnici mali priekopnícke zastupiteľstvo na diaľku cez internet: Poslanci hlasovali elektronicky z domu

Priekopníci! Gelnická samospráva mala ako prvá na Slovensku zastupiteľstvo cez internet.

Spoločné rokovanie poslancov na diaľku sa ujalo a v tejto náročnej dobe splnilo účel. Na Spiši dali návod iným, aby postupovali podobne a zabránili tak šíreniu nákazy.

Primátor Dušan Tomaško (33), ktorý bol v predchádzajúcom volebnom období najmladším primátorom na Slovensku, o tejto novinke hovoril len pozitívne. "Konzultoval som to s právnikmi a aj pracovnkmi zo ZMOS-u. V zákone to síce nie je, ale nie je to ani výslovne zakázané a pri mimoriadnej situácii ani iné riešenie neprichádzalo do úvahy. Aj z hľadiska bezpečnosti samotných poslancov sme zastupiteľstvo cez ineternet najprv dali odsúhlasiť. Až 12 z 13 poslancov bolo za, pretože pre chod samosprávy boilo treba akútne riešiť niektoré dôležité body. Týkali sa predĺženia nájomných zmlúv bytov, aby ľudia nezostali na ulici a bez médií, ale aj prenájmu nebytových priestorov pre firmu v oblasti káblových zväzkov. Súvisí to s udržaním zamestnanosti a aj kúpnou silou v našom regióne," uviedol Tomaško. Hoci rokovanie bolo technicky pomerne náročné, stálo to zato. Jedinou otvorenou otázkou bola skutočnosť, že občania sa tohto zastupiteľstva nemohli aktívne zúčastniť, no v núdzovom stave treba strpieť tento nedostatok.

Samospráva navyše už niekoľko dní prevádzkuje aj tzv. sociálny taxík, keď si seniori dajú požiadavku na nákup potravín a donesú im to domov. Zaplatia len za tovar, donášku uhradí mesto. Uvažujú aj o zabezpečovaní liekov pre dôchodcov.

Stanovisko ZMOS-u

"Súčasťou našej piatkovej tlačovej konferencie bolo aj predstavenie rýchlej legislatívnej zmeny. Ukazuje sa, že elektronické rokovanie a aj hlasovanie je v takýchto situáciách jediná možnosť ako zabezpečiť funkčnosť orgánov samosprávy pri rozhodovaní," uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

- zachovanie chodu samosprávy

- efektívne hospodárenie

- bezrizikové a hygienické rozhodovanie

Fakty zo zastupiteľstva

- trvalo 4 hodiny

- na diaľku rokovalo 11 poslancov

- poslili si 500 mailov

- schválili 14 dôležitých bodov