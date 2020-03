Volko s tímom ušiel pred koronavírusom: Na Horehroní maká, aby si splnil sen

Koronavírus úraduje takmer na celom svete. Stopol aj atletický život.

Organizátori rušia jedny preteky za druhými, no pandémia komplikuje aj tréningový proces - mestá či kluby zatvárajú športoviská, haly, posilňovne, atléti nemajú kde trénovať.Opustili Bratislavu a zakotvili v krásnej horehronskej prírode neďaleko biatlonového areálu v Osrblí.

„Snažíme sa pokračovať v príprave, improvizujeme, ako sa dá. Sme izolovaní, dezinfikujeme, regenerujeme, spravili sme si zásoby a varíme si doma... Viac urobiť nevieme a snáď to bude stačiť, aby sme ostali zdraví a dokázali sme si robiť svoju prácu,“ napísal Ján Volko na svojom instagramovom profile a ako dôkaz priložil v piatok sériu fotografií s podtitulom: Tak si tu žijeme.

„Budeme tu dva týždne. Zatiaľ, ale povedala by som, že vlastne dovtedy, kým sa deckám nezačne škola. Keď príde správa, že sa budú môcť vrátiť do škôl, vraciame sa domov do Bratislavy,“ povedala trénerka Naďa Bendová, ktorá prezradila, že v predkoronavírusových plánoch mali v tomto čase na pláne sústredenie v Španielsku a Portugalsku. „V Osrblí aspoň čiastočne natrénujeme to, čo sme mali v pláne a verím, že situácia sa čoskoro zlepší,“ vyhlásil rodák z Bratislavy, ktorý si pobyt v prírode užíva. Uvedomuje si však zložitosť situácie, ktorá sa momentálne zdá ako bezvýchodisková. Pandémia sa šíri, od kompetentných neprichádzajú žiadne správy. „To, že stále nevieme, ako to vlastne bude s olympiádou, je najfrustrujúcejšie. Nevieme, ako máme nastaviť prípravu. Nevieme, kedy nás čaká prvý štart,“ povzdychla si trénerka, ktorá verí, že sa jej zverencovi nakoniec podarí splniť veľký sen o olympijskom štarte. Po halových výsledkoch z úvodu tohto roka, ku ktorým patrí aj nový slovenský rekord na 60 m z Madridu 6,55 s, má k nemu Ján Volko nakročené.

Najlepší slováci podľa World Athletics

1. Martina Hrašnová (kladivo) 1 225 bodov

2. Ján Volko (100, 200 m/60 m v hale) 1 223

3. Tomáš Veszelka (trojskok) 1 207

4. Mária Katerinka Czaková (50 km chôdza) 1 205

5. Marcel Lomnický (kladivo) 1 188

6. Gabriela Gajanová (800 m) 1 186

7. Stanislava Škvarková (100 m prek./60 m prek v hale) 1 168

8. Daniela Ledecká (400 m prek.) 1 145

9. Matúš Bubeník (výška) 1 138

10. Martin Kučera (400 m prek.) 1 121