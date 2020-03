Obranca Mário Grman zostal v Škandinávii: Prečo som odmietol vládny špeciál?!

Hoci sa hokejová súťaž vo Fínsku, rovnako ako aj u nás predčasne skončila, napriek tomu obranca SaiPy Mário Grman (22) zostal v Škandinávii.

Minulý piatok mal dokonca jedinečnú šancu vrátiť sa do rodnej krajiny vládnym špeciálom. Ten z Fínska zobral domov biatlonistov i hokejistov, ale talentovaný obranca túto možnosť nevyužil. Denníku Nový Čas vysvetlil, čo ho k tomuto kroku viedlo!

Odchovanec topoľčianskeho hokeja Mário Grman má za sebou premiérovú sezónu vo fínskom klube SaiPa Lappeenranta, do ktorého prestúpil vlani z bratislavského Slovana. „Pôsobenie v Slovane a najmä v KHL mi dalo veľmi veľa, z týchto skúseností som čerpal aj vo Fínsku. Myslím si, že môžem byť so svojimi výkonmi spokojný. Ocenilo to aj vedenie, uplatnilo si na mňa opciu aj na ďalší ročník, čo ma teší, pretože som tu spokojný. Budem sa snažiť ďalší rok podávať ešte lepšie výkony a posunúť sa herne ešte vyššie,“ povedal pre Nový Čas reprezentačný obranca Mário Grman.

Ten plánuje aj napriek predčasnému ukončeniu sezóny pre koronavírus zotrvať ešte niekoľko týždňov vo Fínsku. „Minulý týždeň som mal možnosť odletieť na Slovensko vládnym špeciálom, ktorý prišiel po našich biatlonistov a zobral aj hokejistov. Ale slušne som to odmietol. Doma totiž bývam ešte s rodičmi a súrodencami v dome a keby som sa vrátil, tak všetkých by som povinne poslal do dvojtýždňovej karantény, a to som nechcel. Tu vo Fínsku mi klub umožnil naďalej trénovať, mám tu bývanie a nie je tu taká prísna karanténa. Dokonca som nikoho zatiaľ na ulici nevidel nosiť na tvári rúško,“ objasnil Grman dôvod, prečo sa nevrátil na Slovensko.