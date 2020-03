SARS patrí medzi najvýraznejšie epidémie, ktoré sužovali svet v neďalekej minulosti: Na človeka sa preniesol z gastronomickej delikatesy

Svet zmeravel od strachu! Nová pandémia koronavírusu zasiahla v Európe desiatky tisíc ľudí.

Mŕtvych sú tisíce, hospodárske škody miliardové... Je to pre nás úplne nová skúsenosť. Ale v iných končinách sveta či v inej dobe boli ľudia na takéto niečo zvyknutí. Aké nákazy v minulosti trápili ľudstvo? Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca respiračné ochorenie COVID-19 za pandémiu. Aký je vlastne rozdiel pandémiou a epidémiou?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ani jeden z týchto výrazov nie je rozhodne pozitívnym, či príjemným označením. Epidémie sú infekčné ochorenia, ktoré sa koncentrujú v určitej oblasti, môžu mať lokálny i celoštátny charakter. Na Slovensku sú bežné napríklad lokálne epidémie chrípky. Pod pandémiou sa zjednodušene rozumejú vírusové ochorenia s presahom naprieč kontinentmi. A to platí aj pri novom koronavíruse.

Epidémia SARS

r. 2003

Medzi najvýznamnejšie epidémie, ktoré sužovali svet v neďalekej minulosti, patrí SARS - ťažký akútny respiračný syndróm, ktorý sa rozmohol v roku 2003. Problémom takýchto ochorení je, že ich príznaky sa veľmi nelíšia od bežnej chrípky, ale ich následky bývajú horšie. Horúčka, suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním, únava a prípadná stuhnutosť svalov… Nič neobvyklé, prečo by človek mal postupovať inak ako pri bežnej viróze, aké nás trápia každý rok? Lenže SARS sa pomerne rýchlo vyvinie do ťažkého zápalu pľúc, ktorého dôsledky môžu byť, najmä u oslabených ľudí, fatálne. Epicentrom SARS v r. 2003 bola čínska provincia Kuang-tung. Jej obyvatelia ako prví pocítili hrozbu tohto koronavírusu, ktorý sa nakoniec rozšíril do vyše 30 štátov. Nebezpečným vírusom bolo nakoniec infikovaných okolo 8 000 ľudí a takmer 800 z nich zomrelo.

Primárnym hostiteľom SARS bol netopier, no na človeka sa preniesol z cibetky – milučkého zvieratka, ktoré je v niektorých ázijských regiónoch považované za gastronomickú delikatesu.