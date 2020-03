Čo s použitými rúškami: Prečítajte si, ako sa ich zbavíte správnym spôsobom

Použité rúško nepatrí do triedeného zberu. S jednorazovými rúškami treba nakladať ako s potenciálne nakazenými novým koronavírusom.

Informovala o tom manažérka pre marketing Organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak Jana Sásfaiová.

"Najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel," približuje Sásfaiová postup pri vyhodení jednorazového rúška.

Odpad tiež ľudia nemajú ukladať vedľa kontajnerov. Vystavia ho tak ďalšej manipulácii a zvyšuje sa tým riziko prípadnej nákazy vírusom. Ľudia, ktorí sú v karanténe, by mali taktiež s odpadom nakladať zodpovedne, podotkla Sásfaiová. Vysvetľuje, že v takomto prípade je potrebné uložiť odpad do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho poriadne zviazať. Po naplnení je potrebné vložiť toto vrece do ďalšieho vreca. "Takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam," povedala.

Organizácia taktiež upozorňuje ľudí, aby si jarné upratovanie odložili na neskôr a zbytočne tak nepreplňovali kontajnery. "Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne," uviedla Sásfaiová. Dodáva, že ak majú ľudia doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, a nijako ich neohrozuje, mali by odložiť návštevu zberného dvora na neskôr.